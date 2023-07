La canción con la que Rauw Alejandro intentó reconciliarse con Rosalía, pero que nadie notó

Todo entre Rosalía y Rauw Alejandro parecía ir normal rumbo a su casamiento. Eran tres años de un aparente feliz noviazgo que, al parecer, de la noche a la mañana se esfumó. Ella no pudo contener el dolor en su último concierto en París, Francia. Mientras que él también lucía abatido en un partido de fútbol. Sin duda, el fin de la relación los afectó a ambos.

Valeria Duque, una modelo colombiana, sería la tercera en discordia. Su nombre salió a la luz el mismo 25 de julio cuando se supo del rompimiento de la pareja de cantantes. Sin embargo, el propio de Rauw salió a aclarar la situación y, a través de su cuenta en Instagram, manifestó que el romance no se acabó por una infidelidad.

Rauw Alejandro y Rosalía Captura de pantalla

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, escribió de puertorriqueño.

Ella rompió el silencio este jueves 27 de julio: “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

Pero, muchas personas dudan de que el compromiso se haya disuelto hace meses, pues ella confeso en el programa español El Hormiguero que estaba emocionada por la boda y tenía varios vestidos.

¿La canción de la reconciliación?

Cuando al reguetonero le preguntaban por los planes de boda siempre se mostró esquivo. Hace dos semanas estrenó su tema “Hoy aquí”, su letra jamás fue asociada a lo que estaría pasando verdaderamente en la intimidad de los artistas, y ahora todo cobra sentido.

El tema dice: “De ti, mal me despedí, la última vez que tú y yo nos vimos. Ojalá estuvieras hoy aquí para continuar lo que no pudimos. Baby, ya no miro el reloj, aunque ya son más de las doce. Ya no me funciona el alcohol y en mi mente sigue tu nombre. Mami, yo me acuerdo de ti cada vez que en la disco solo me toca bailar cuando no estás aquí”.

“Yo me estoy muriendo por dentro. Te voy a buscar que te quiero partir. (...) Eres tú, la única que me completa. (...) De la promesa que hicimos aquel día no me olvido, (...)Mami vuelve a mí.”, son fragmentos de “Hoy aquí”, que ya cuenta con un millón de visualizaciones, con la que presuntamente quería que Rosalía regresara.