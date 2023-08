La mini serie española que arrasa en Netflix: ya superó a los doramas más populares

Nadie puede resistirse a una buena serie o telenovela después de todo, cada vez hay más plataformas que ofrecen los mejores contenidos más allá de lo que siempre hemos visto en televisión e incluso la pantalla grande. Sin embargo, en los últimos años ha llamado la atención la popularidad que han adquirido las producciones internacionales.

Si bien la audiencia ha mostrado gran inclinación por las series coreanas (llamadas doramas o k-dramas) y las novelas turcas, las historias españolas están cobrando fuerza y es precisamente ahora que una de ellas está acaparando el primer lugar GLOBAL en la plataforma de Netflix.

King The Land La serie ha sido una de las más vistas en Netflix (Netflix)

La serie española que tienes que ver

Si estás buscando una comedia romántica tranquila y bonita, ‘Un cuento perfecto’ es para ti. No por no nada está ocupando ese primer puesto por encima de series coreanas como King the Land (Corea) y El sastre (Turquía) que habían estado en ese puesto.

Un cuento perfecto Netflix lista (Netflix)

La serie sigue la fórmula de dos personas de diferentes orígenes que por azares del destino se encuentran, se enamoran y se enfrentan a los altibajos del amor aprendiendo grandes lecciones en el camino.

Un cuento perfecto (Netflix)

Quizá puede sonar a cliché, pero este es el tipo de series que nos cautivan con su encanto y humanidad, episodio tras episodio. Especialmente en los tiempos tan caóticos en los que vivimos, todos queremos sentir ese alivio en el corazón.

La serie está protagonizada por Anna Castillo, Álvaro Mel y Ana Belén y está basada en la novela homónima de la autora Elísabet Benavent, quien ya cuenta con dos adaptaciones en Netflix de otras de sus obras: Valeria (2020) y Fuimos canciones (2021)

Un cuento perfecto (Netflix)

¿De qué trata ‘Un cuento perfecto?

Margot y David vienen de mundos diferentes. Mientras que ella es heredera de un imperio hotelero, él tiene que lidiar con tres trabajos para llegar a fin de mes. Sin embargo, cuando sus caminos se cruzan, se dan cuenta de que solo ellos dos pueden ayudarse mutuamente a recuperar el amor de sus vidas.

La serie sólo tiene 5 episodios, lo que la hace perfecta para ver tranquilamente si no tienes mucho tiempo para algo más extenso.

Si bien no busca reinventar el género romántico, funciona y gira en torno a los mismos elementos que hicieron que miles de comedias románticas tuvieran éxito antes: actores jóvenes y encantadores, diálogos bien escritos y un conflicto que ¿spoiler? se resolverá con el poder del amor.