“Se veía cansado”: fans apuntan que Angus Cloud dió señales de no estar bien en última entrevista

La estrella de Euphoria, Angus Cloud ha muerto a los 25 años, dejando al mundo entero en shock. Su inesperada partida ha puesto de nueva cuenta sobre la mesa el tema de la salud mental y cómo muchas veces la subestimamos o pasamos desapercibida.

El actor, que interpretó a Fezco en la exitosa serie de HBO, fue encontrado sin vida en casa de su familia en Oakland, California, según lo dio a conocer el portal TMZ. Posteriormente fue confirmado por la familia a diversos medios así como por HBO.

“Estamos increíblemente entristecidos por enterarnos de la muerte de Angus Cloud. Era inmensamente talentoso y era una parte querida de la familia de HBO y Euphoria. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus amigos y familiares en este momento difícil”, escribió la cuenta de HBO.

“Hoy hemos tenido que despedirnos de un ser humano increíble, con el corazón encogido. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus era especial para todos nosotros en muchos sentidos”, se lee en un comunicado. Su padre falleció días antes a causa de complicaciones por cáncer y mucho se ha dicho respecto a que Cloud no estaba logrando sobrellevar esa pérdida.

“El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se reunió con su padre, quien era su mejor amigo. Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio. Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento, ya que todavía estamos procesando esta devastadora pérdida”, dice otra parte del comunicado.

Angus Cloud El actor ha sido homenajeado por sus fans y colegas (Instagram)

Angus nunca terminó de entender por qué era tan famoso

En la serie, Cloud interpretó al traficante de drogas Fezco. En marzo, recordó haber sido descubierto en la calle en Brooklyn y compartió: “Definitivamente pensé que podría ser algún tipo de estafa”.

“Luego me trajeron de vuelta y me mostraron el papel, y tenía más sentido”, le dijo a i-D. “Porque en mi mente estaba como, ¿me detuvieron porque parezco que podría ser una estrella? Entonces digo, no, es porque parezco que podría ser un traficante de drogas”.

Angus Cloud El actor de Euphoria falleció a los 25 años (Instagram)

El éxito de Euphoria también sorprendió al actor: “La diferencia entre yo y todos los demás que son famosos es que estaban tratando de volverse famosos, en su mayor parte (...) Estaban trabajando duro y dijeron: ‘Voy a llegar a la cima’. Para mí, era una oportunidad demasiado buena para decir que no. No tenía idea de que llegaría tan lejos”.

Cloud siempre fue muy abierto al hablar sobre el impacto de la fama y el reconocimiento de los fans y en varias ocasiones sentenció que preferiría no ser reconocido. “Sólo quiero tener interacciones regulares con la gente. No quiero que me traten de manera especial”, dijo.

La última entrevista de Angus Cloud

Desde que se dio a conocer sobre la muerte de Cloud, un hombre llamado Diomi Cordero que afirmó haber trabajado con él, según Page Six, aseguró que el actor estaba luchando contra sus adicciones y la depresión desde hace meses. El sujeto dijo que la ‘situación de Cloud se deterioró gradualmente’ y que en los últimos meses Cloud había “perdido el control”.

La madre de Cloud hizo una llamada al 911 informando una “posible sobredosis” alrededor de las 11:30 a.m. del lunes, de acuerdo con la información de TMZ.

Ahora en redes sociales circula una de las últimas entrevistas que le hicieron al actor en la que muchos fans notaron que “no estaba bien”: “ay mi niño :( se le veía tan cansado”; “sus ojos lo delatan”; “una mirada tan triste”; “Apenas lo reconocí aquí. se veía tan agotado”, se lee.