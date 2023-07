¿Quién es la mamá del hijo de Sergio Mayer? El actor es 12 años mayor que ella

Sergio Mayer ha formado una familia sólida con Issabela Camil en más de una década de relación. La pareja tiene dos hijas adolescentes que siguen sus pasos y los llenan de orgullo: Antonia y Victoria.

No obstante, cuando iniciaron su noviazgo a mediados de los 2000, el antagonista de La fea más bella ya era el orgulloso padre de un niño fruto del amor con su primera esposa, Sergio Mayer Jr.

¿Quién es la mamá del hijo de Sergio Mayer?

Su primogénito llegó al mundo en México el 7 de febrero de 1998. Su madre no es ninguna desconocida, pues se trata de Bárbara Mori, la actriz recordada por protagonizar Rubí (2004).

Mayer y Mori comenzaron un romance poco después de conocerse durante la década de los 90. Luego de un breve noviazgo, contrajeron nupcias en el año 1997, de acuerdo a People en Español.

Al momento de darse el sí, la bella intérprete tenía alrededor de 19 años. Mientras, el integrante de Garibaldi rondaba los 31. No mucho después, el amor se les acabó y se divorciaron en 2002.

El matrimonio aparentemente finalizó en buenos términos y sin dramas. Incluso compartieron la custodia, pero no aparentan tener un trato cercano ahora que su hijo es mayor de edad.

“(Bárbara) era muy chica, muy joven, tenía 19 o 20 años, empezaba su carrera, yo ya tenía un bagaje”, reveló el mexicano de 57 años en el reality show La casa de los famosos México.

“Yo quería que fuera disciplinada. Tuvo que ver mucho eso. En aquel tiempo yo era muy estructurado y disciplinado, y hay gente que no quiere, que no le gusta”, explicó.

Asimismo, el exdiputado reconoció que se portó de manera sobreprotectora con su exesposa y eso dañó su enlace matrimonial. “Cometí el error de haber sido manager, papá, esposo…”, afirmó.

“Porque me convertí como en su papá, la quise proteger”, agregó. “Así que dije ‘o somos pareja, o soy su papá o soy su manager’, y agarré todos los papeles. Y eso fue un error, un error tremendo”.

Por su parte, la estrella de películas como Perdidos en la Noche (2023) confesó que era muy infeliz mientras estuvo casada y romper con su esposo abrió la puerta a construirse una vida plena.

“Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo porque yo vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna manera”, expresó en encuentro en Instagram con Marimar Vega.

La famosa explicó que, mientras vivió con Mayer, siempre sintió que no tenía valor. “Yo me miraba al espejo y sentía que no servía para nada. Me sentía absolutamente desvalorizada”, reconoció.

“Yo era superinfeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví: la separación de sus papás”, reconoció ahora a sus 45 años de edad.

Sin embargo, un día la talentosa luminaria de origen uruguayo se dio cuenta de que “ahí no iba a ser feliz y él (su hijo) me veía todos los días y yo quería que me viera bien”.

Entonces, pudo encontrar la fuerza y el valor en ella. “Fue como de sí, soy fuerte. Sí puedo, sí puedo sacar a mi hijo adelante, sí puedo sacar mi vida, sí puedo manejar mis contratos”, compartió.

“Porque él era mi manager y manejaba todo, sí puedo yo pagar mi renta… Entonces creo que fue un superdespertar para mí”, concluyó.

Actualmente, el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer tiene 25 años y también es actor y músico. De hecho, ya ha actuado en algunas grandes producciones, tal como la serie de Netflix Rebelde.

En cuanto a su relación con sus progenitores, lleva un tiempo distanciado de su papá, aunque con su mamá mamtiene un estrecho lazo. El joven además es padre de niña llamada Mila Mayer.