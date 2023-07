Las fotos de la juventud de Sergio Mayer: prueban que el actor siempre ha sido un galán

Con casi cuatro décadas de exitosa trayectoria artística a sus espaldas, Sergio Mayer está consagrado como una de las estrellas más famosas y exitosas del mundo del espectáculo mexicano.

Aunque la polémica no ha sido ajena a su vida, el intérprete ha logrado mantenerse vigente en el medio a lo largo de las diferentes etapas de su vida que ha vivido frente a las cámaras y reflectores.

Su carrera comenzó cuando apenas era un adolescente como parte de Garibaldi en los años 80. En ese entonces, llamaba la atención con su talento, personalidad segura, pero también galanura.

Fotos de Sergio Mayer que muestran cómo se veía en su juventud

De esa época, además de las experiencias que lo impulsaron como artista y lo cambiaron como persona, todavía quedan fotos para las que posó y lo dejaron inmortalizado en la flor de la juventud.

Por eso, a continuación, recopilamos tres retratos del participante de La casa de los famosos México que muestran lo guapo que se veía en su juventud junto a datos sobre su vida que quizás no sabías.

Estuvo en un grupo antes de Garibaldi

Aunque Mayer alcanzó la fama con el debut de Garibaldi en 1986, formó primero parte de otro grupo llamado Chévere, el cual se componía por jóvenes de diferentes partes de Latinoamérica.

“Tenía yo 15 o 16 años y andábamos de gira por Miami, Nueva York, pero era un grupo que esperábamos que creciera, y no, nunca pasó nada (...) Era pop”, reveló en una visita a Faisy Nights.

Aparte, compartió que no quería estar en Garibaldi: “Yo no quería estar en ese grupo porque yo quería una boy band como Menudo y yo decía ‘¿cómo con mujeres y cantando música mexicana?”.

Siempre tuvo claro que quería ser artista

Sergio contó en el mismo programa que su sueño siempre fue estar sobre los escenarios, por lo que desde temprana edad comenzó a luchar por ese anhelo que no fue nada sencillo de alcanzar.

“No creas que fue fácil, de repente la gente nos ve y ‘claro ya tuvo éxito, ya le fue bien’, pero me costó mucho trabajo porque hay cosas que la gente no sabe de dónde venimos…”, dijo.

Comenzó su carrera modelando

No obstante, Sergio Mayer inició su carrera en el mundo del modelaje. Gracias a su belleza natural y porte, el artista logró abrirse camino en el medio como modelo de comerciales y pasarelas.

Durante sus años de mocedad, también se distinguía por aceptar los retos que se le presentaban. Por ejemplo, en los años 80, Jack Ross lo invitó a trabajar como bailarín en un evento de Televisa.

Aunque solo tenía experiencia en bailables musicales, aceptó. “Llegué y todos los bailarines abriendo las piernas y calentando”, dijo. “Eran los Heraldos del 84 u 85… y yo salí ahí bailando”.

“Ahí me vieron Mario Lafontaine y Luis (de Llano) y me dijeron: ‘¿Tú qué haces aquí? Se nota que no eres bailarín”, reveló. No obstante, tras esta experiencia, comenzaron a invitarlo a programas.

“Ahí voy aprendiendo y creciendo. Ya después sale lo de Garibaldi”, rememoró el también exdiputado mexicano. El resto es una historia de éxito que se sigue escribiendo.