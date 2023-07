¿El amor se respira fuera King the Land? Así es la relación de sus protagonistas en la vida real

King The Land La serie ha sido una de las más vistas en Netflix (Netflix)

‘King the Land’ se ha convertido en una de las series más vistas del momento en la plataforma de Netflix. Los amantes de los llamados doramas saben que tiene todo para ser tan exitosa, desde personajes carismáticos, intrigas familiares y un romance apasionante, hasta una producción que visualmente no decepciona.

La serie cuenta la historia de Gu Won (Lee Joon-Ho) un joven que logra convertirse en el heredero de The King Group, una importante cadena de hoteles de lujo, aerolíneas y productos de distribución. Si bien parece que con esto tiene la vida solucionada, Won carga con una gran tristeza pues su madre desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Esto lo lleva a planear toda una estrategia para descubrir toda la verdad al tiempo que lucha por la herencia. A la par del drama, conoce a Cheon Sa-Rang (Yoon-ah) de quien se enamora.

La relación de los protagonistas en la vida real

Lee Jun-ho y Yoon-ah se han convertido en una de las parejas más adorables de la pantalla pero muchos comenzaron a notar una química que va más allá de la historia que desarrollan sus personajes.

Según los informes, ambos están saliendo en la vida real y comenzaron la relación romántica incluso antes de grabar juntos.

Ambos aparecieron juntos por primera vez en un baile romántico como MC para un programa de música y ahora han demostrado ser un gran equipo en ‘King The Land’.

Acerca de trabajar con Jun-ho, Yoon-ah dijo a K-media: “Es la primera vez que trabajamos juntos en un proyecto así. Estoy muy feliz de estar trabajando con Jun-ho, a quien conozco profesionalmente desde éramos jóvenes. Hubo momentos en los que podíamos recordar cómodamente esos días y hablar sobre nuestras experiencias”.

Recientemente aparecieron en una serie de fotos promocionales para una revista y los fans no han dejado de suspirar por ellos.

¿Quién es Yoon-ah?

Im Yoon-ah, mejor conocida como Yoona, es una cantante y actriz solista surcoreana de SM Entertainment. Actualmente es miembro de Girls’ Generation (SNSD) y líder de su subgrupo Oh!GG. Debutó como solista el 8 de septiembre de 2017 y como actriz en 2007 en el drama Two Outs in the Ninth Inning.

La actriz es conocida por sus papeles en Confidential Assignment (2017), You Are My Destiny (2008) y Exit (2019).

¿Quién es Lee Jun Ho?

Lee Jun-ho, quien también es conocido por su papel en Wok of Love, debutó en la industria del entretenimiento de Corea del Sur en 2008 como miembro del grupo 2PM, luego de ganar el reality show ‘Superstar Survival’ en 2006. Desde su debut, Jun-ho ha escrito muchas de las canciones para el grupo, así como lanzamientos en solitario tanto en Corea como en Japón, y para las bandas sonoras de dramas televisivos.

Junho apareció en varias otras películas, como la película de comedia ‘Twenty’ (2015), ‘Rose and Tulip’ (2018), ‘Homme Fatale’ (2019) y ‘The Red Sleeve’ (2021).