Cazzu mostró tierno video de las pataditas de su bebé, pero empañan el momento con críticas por sus tatuajes

Cazzu y Nodal están a cada vez menos de recibir a su primer hijo juntos y están viviendo estos últimos días separados, él en México y ella en Argentina.

Aunque muchos piensan que las cosas entre ellos van mal, la realidad es que no, la madre del cantante, Cristy Nodal, se encuentra acompañando a la famosa, hasta que él pueda llegar a estar con ella.

Mientras tanto, la cantante ha compartido algunas fotos y videos en su cuenta de Instagram, y recientemente compartió un adorable video en el que su bebé está dando unas pataditas.

Cazzu y el tierno video de las pataditas de su bebé que fue empañado por las crueles críticas

A través de sus historias de Instagram, Cazzu publicó un adorable video en el que se ve que está acostada, con una colcha, y muestra su barriguita y cómo se mueve su bebé.

Aunque el video llenó a muchos de ternuras, otros empañaron el tierno momento criticando a la joven cantante por sus tatuajes.

Y es que aseguran que debido a tantos tatuajes que tiene en su barriga no se ven los movimientos de su pequeño y la criticaron por ello.

“Yo pensé q era un tablero de escuela 🤣”, “Con tanto tatuaje no se luce la pancita”, “Yo vi el tatuaje y no la pstadita ridícula”, “esta mujer no luce la pancita, ni se vio nada de tantos tatuajes”, “ella debería hacer como Nodal y quitarse esos tatuajes”, “no sabe el daño que le está haciendo a su bebé”, “tan ridícula esta mujer con tantos tatuajes”, y “lo peor que pudo hacer fue tatuarse la barriga, que estupidez”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que atacan a Cazzu por sus tatuajes, pero ella solo ignora las críticas y sigue luciendo su baby bump con sexys looks de tops, demostrando que es una mamá moderna y ella se siente bien con ello.