El guapo guardaespaldas de Zendaya que se roba los elogios: dicen es más guapo que Tom Holland

Zendaya y Tom Holland son una de las parejas más queridas del entretenimiento internacional, por eso cada detalle a su alrededor no pasa desapercibido, incluyendo a su guardaespaldas.

Tom Holland El actor y Zendaya tienen una de las relaciones más sólidas de Hollywood (Instagram)

Los famosos fueron captados paseando por un centro comercial recientemente, llamando todas las miradas de los presentes. Sin embargo, en los videos filtrados en las redes sociales se observa a un escolta que lo acompaña en todos sus pasos y que ha capturado la atención.

¿Quién es el sexy guardaespaldas de Zendaya y Tom Holland?

Las internautas no pudieron evitar percatarse en el atractivo guardaespaldas de Zendaya, quien vigiló todos sus movimientos caminando detrás de ella y su novio, Tom Holland.

En las grabaciones se le ve vistiendo un suéter blanco, con bermudas azul oscuro y una gorra para completar su outfit casual. Destacó por sus tatuajes en pierna y brazos, así como su cuerpo fornido que se robó elogios en plataformas como TikTok.

“Necesitamos el Instagram del guardaespaldas”, “El guardaespaldas es ardiente”, “Ok, pero el que está detrás está mejor que Tom”, “Lo siento el de blanco se robó toda mi atención”, “Podríamos tener una cita doble”, “El guardaespaldas me está matando”, “Bendita sea Zendaya rodeándose de esas bellezas”; fueron parte de los comentarios.

Pero esta no es la primera vez que él se lleva halagos, pues en otras ocasiones tampoco ha pasado desapercibido. Según Metro UK, el joven se llama Joel Hunt y es conocido por haber participado en un reality show para conseguir pareja.

“Soy un hombre de acción de la vida real que busca una chica aventurera que le guste la vida al aire libre y que también le guste dormir cómodamente”, se presentó en el programa de citas, Take me out.

“Estoy orgulloso de ser parte de una de las fuerzas de combate de élite del mundo, los Royal Marines. Como Royal Marine, tengo que ser lo mejor de lo mejor, así que no estoy en mala forma”, agregó sobre su formación.