Meghan Markle y el príncipe Harry: Los 3 desaires que le valieron su mala fama

Parece que la polémica no deja de ser la protagonista en la vida del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, pues un nuevo escándalo salió a la luz público esta semana. Se trata del desaire que le hicieron a un vecino de la tercera edad, quien trató de darles un detalle de bienvenida, pero ellos lo ignoraron. El episodio ocurrió en el 2020, pero fue ahora que trascendió a los medios luego de que el vecino publicó un libro.

Ellos renunciaron a sus títulos de la realeza y se mudaron a Estados Unidos para hacer una “vida normal” alejado de la corona británica, por lo que se radicaron en Montecito, California. Desde hace tres años viven allí con sus hijos Lilibeth y Archie. El veterano de la marina estadounidense, Frank McGinity, de 88 años trató de tener un gesto de amabilidad, pero recibió hostilidad.

McGinity publicó sus memorias en abril de este año y contó todo: “Tengo una casa grande al lado de la propiedad de Harry y Meghan y vivo en la casa de huéspedes mientras alquilo la casa principal en Airbnb. (...) Viven en la antigua propiedad de McCormick y fui a su puerta con las películas en un CD, pero no estaban interesados. El tipo de la puerta me rechazó y no tomó la película, solo dijo ‘no están interesados”, contó el exmarine.

El hombre de 88 años manifestó que “estaba tratando de ser un buen vecino”. Pero, él no ha sido el único que se sufrido un desplante por parte de los Duques de Sussex.

“Desaires reales”

El año pasado, Meghan protagonizó un momento bochornoso cuando trató de usar su estatus de celebridad para desalojar un local, pero no le salió como quería. En julio, la pareja real fue invitada a un homenaje que le harían a Nelson Mandela en la Organización de Naciones Unidas, (ONU) en Nueva York, y tras asistir al evento, fueron al restaurante Locanda Verde para conversar con unos amigos y pasar un buen rato.

Al parecer, ella quiso tener privacidad y pidió que reservaran todo el lugar para ellos y tres amigos más, algo que fue imposible de cumplir porque ya estaba apartado para un cumpleaños. Como se pudo cumplir su capricho, sus guardaespaldas se encargaron de presuntamente amedrentar a los comensales, al advertirle que no podían tomar fotografías.

En el 2019, Meghan se quedó sin uno de sus guardias de seguridad, pues el hombre renunció tras 30 años de servicio. Su lugar lo ocupó una agente que no aguantó la conducta de la duquesa. Trascendió que no tuvo impases con ella, pero su forma de querer vivir como una mujer normal y no de la realeza le estaba complicando el trabajo a la agente, pues tuvo que modificar todo el protocolo para resguardar su vida, según el diario El País.

En el 2018, los empleados de la realeza británica la bautizaron como “El huracán Meghan” de acuerdo con el diario Daily Mail, pue aseguran que “todo tiene que hacerse al modo Markle”. El biógrafo Robert Jobson afirmó que “el Príncipe Harry dio la orden de que siempre se siguiesen los deseos de su prometida en todo lo referente a la boda”. Esto, presuntamente, le valió la renuncia a Melissa Touabti, una de sus asistentes, quienes “no pudieron con su comportamiento de diva”.