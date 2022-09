“Es una sociópata narcisista”: extrabajadores revelan escandalosos detalles sobre Meghan Markle en explosivo libro

Meghan Markle fue acusada de ser una “sociópata narcisista”, la cual habría buscado desde un inicio una salida a sus obligaciones reales. Esto de acuerdo a un explosivo libro en donde sus extrabajadores revelan la pesadilla que habría sido compartir el día a día con ella y con Harry.

La publicación llamada “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” fue escrita por la escritora Valentine Low, en donde se revelan inéditos detalles que habrían ocurrido durante la estadía de la duquesa de Sussex en el Palacio de Kensington.

Acorde a lo consignado por Infobae, quien cita a The Sun, tanto Meghan como Harry habrían mantenido un comportamiento desagradable con los trabajadores del lugar.

Los detalles que se cuentan en el libro

Sobre la renuncia a sus deberes reales que presentaron Harry y Meghan, en el texto se revelan inéditos detalles respecto a que esta siempre habría sido la idea de la duquesa.

“Todos sabían que la institución sería juzgada por su felicidad. El error que cometieron fue pensar que ella quería ser feliz“, indicó un exmiembro del personal.

Harry y Meghan (picture alliance/dpa/picture alliance via Getty Images)

En ese sentido, afirmó que “ella quería ser rechazada, porque estaba obsesionada con esa narrativa desde el primer día”.

En el libro se cuenta además un incidente que habría tenido Meghan con una trabajadora. “No te preocupes. Si hubiera literalmente alguien más a quien pudiera pedirle que hiciera esto, se lo pediría a él en lugar de a ti”, le habría dicho.

El príncipe William se habría enterado del hecho y posteriormente consoló a la mujer, diciéndole que “espero que estés bien. Estás haciendo un muy buen trabajo”.

Más acusaciones contra Harry y Meghan

En la publicación se cuenta además que un trabajador quedó “completamente destruido” por la experiencia de trabajar para ellos.

“Cada 10 minutos ella y Harry me gritaban. Era: ‘no puedo creer que hayas hecho esto. Me has defraudado. ¿En qué estabas pensando?’” (...) se prolongó durante un par de horas”, relató.

En ese sentido, afirmó que ambos lo siguieron llamando durante días. “No podías escapar de ellos”, expresó.

Ante este tipo de situaciones, los trabajadores se apodaron “Club de sobrevivientes de los Sussex” luego que Harry y Meghan renunciaran a sus roles.

La exsecretaria privada de la pareja, que ocupó dicho rol luego que se lo pidiera la reina Isabell II, también sufrió con ellos.

“Siempre dejó en claro que era como trabajar para un par de adolescentes. Eran imposibles y la empujaron al límite. Era miserable”, señaló un amigo de ella en el libro.