La verdad de trabajar con Ryan Gosling: desde los que lo odiaban hasta los que sucumben ante él

Ryan Gosling es uno de los actores del momento por su participación en la película ‘Barbie’. El actor no sólo ha sido reconocido por su talento para actuar en cintas dramáticas sino que también ha demostrado tener una gran chispa cómica tal y como lo hizo con Ken.

Por si fuera poco, también ha sabido adaptarse a los papeles que requieran talento musical como sucedió con Lala Land en el que interpretó a un músico amante del jazz.

Por años, Gosling ha fascinado a la audiencia con su galanura y carisma pero ¿qué piensan sus compañeros del set sobre él?

Ryan Gosling El actor oculta estos detalles para seguir siendo el 'Ken' perfecto (George Pimentel/Warner Bros.)

Fue el más odiado en The Notebook

The Notebook (El diario de una pasión) es una de las películas románticas más queridas protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams sin embargo, hubo todo menos romance entre ellos, al menos en un principio.

La pareja de Noah y Allie fue amada por el público de todo el mundo pero la relación fuera de la pantalla entre ambos actores fue tan complicada que no se hablaban.

Gosling y Mcadams se odiaban a tal grado de que peleaban a menudo, lo cual se convertía en un problema para el proceso de grabación. En una ocasión el actor dejó una escena a mitad de camino y exigió al director que sacara a Rachel McAdams de la película. El director Nick Cassavetes dijo al respecto:

“Realmente no se llevaban bien un día en el set. Realmente no. Y Ryan vino a mí, y había 150 personas paradas en esta gran escena, y me dijo: ‘Nick, ven aquí’. Y estaba haciendo una escena con Rachel y dijo: ‘¿La sacarías de aquí y traerías a otra actriz para leer fuera de cámara conmigo?’ Le dije: ‘¿Qué?’ Él dijo: ‘No puedo. No puedo hacerlo con ella. Simplemente no obtengo nada de esto”.

Las cosas dieron un giro literalmente de película cuando el dúo se enamoró y salió durante 2 años. Fue entonces cuando Rachel McAdams afirmó que no le importaría volver a trabajar con Ryan Gosling a pesar de su historia con él.

Ryan Gosling marcó un parteaguas para Emma Stone

Gosling y Stone iluminaron la pantalla en Lalaland con su actuación, química y sentido del humor. Ambos sólo tienen elogios el uno para el otro y no pueden pensar cómo sería su vida si no se conocieran. En una entrevista en el 45º Festival Anual de Cine de Telluride, Stone compartió algunas palabras para el actor de The Grey Man y cómo él es tan querido para ella.

“Ni siquiera puedo imaginar cómo sería mi vida sin Ryan. Él es tan especial. Me emociona. Tiene mucho talento, pero es una gran persona con la que trabajar porque colabora mucho y está entusiasmado con el proceso. Me ha enseñado mucho sobre ser realmente generoso”.

La energía de Ken hizo vibrar a todos en ‘Barbie’

A estas alturas no es ningún secreto que Ryan Gosling se ha llevado los aplausos con su participación en la película de Barbie y sus compañeros del set respaldan la admiración que ha despertado en el público. Así lo han dejado ver en diversas entrevistas:

“Aún tengo que buscar qué no es perfecto de Ryan Gosling (...) Normalmente atraviestas este proceso y conoces a la gente y los ves bajo estrés, presionados cansados y es cuando ves el verdadero lado de la gente pero aún tengo que ver ese lado de Ryan. Es un ser humano perfecto”, señaló Margot Robbie.

Por su parte, Greta Gerwig la directora dijo: “Siempre fue Ryan el indicado. Su nombre estaba escrito en el guión, iba a ser él y nadie más”.

Ncuti Gatwa, quien interpreta a uno de los Ken afirmó: “Ryan Gosling es un ángel que fue enviado a la Tierra y está tratando de averiguar cómo ser un humano. Eso es lo que es Ryan Gosling (...) Hay tanta inocencia y sabiduría en él, fuerza y vulnerabilidad y gentileza. Tiene una energía maravillosa”.

Alexandra Shipp, una de las Barbies de Barbieland dijo sobre el actor: “Es demasiado dulce y divertido y callado lo que amo. Es tan divertido”.