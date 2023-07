Desafió a Carolina Herrera: El sexy bikini con el que JLo recibió sus 54 y probó que la edad es solo un número

Jennifer López cumplió 54 años el pasado 24 de julio y lo festejó en su casa con una espectacular fiesta donde asistieron sus familiares y amigos.

Recientemente, la famosa compartió fotos de lo que fue su celebración y se ve subida en una mesa bailando y cantando con un espectacular vestido plateado de brillos.

Pero, como también había alberca, la famosa posó en bikini, dejando ver su espectacular figura a sus 54 recién cumplidos y festejando los años, demostrando que se ve mejor que nunca.

Te recomendamos: ¿Esposa tóxica?: JLo y las estrictas reglas que le pondría a Ben Affleck para que trabaje con Jennifer Garner

Jennifer López recibió sus 54 en este sexy y atrevido bikini y dio lección de amor propio

Jennifer López dejó ver en otra foto que recibió sus 54 con un sexy y atrevido bikini de dos piezas en tono negro con detalles blancos y celestes.

La prenda con panty amarrada a los lados y muy baja, y brasier triangular, le permitió lucir la figura tonificada que luce a su edad, y con la que prueba que la edad no define ni tu estilo ni sensualidad.

Jennifer López La cantante derrochó sensualidad en este bikini a sus 54 (@jlo/Instagram)

Le dio un toque de elegancia y sensualidad con un collar plateado, pulseras y maxi zarcillos dorados, el cabello suelto y sombrero negro, y también lució hermosa con maquillaje.

Te recomendamos: JLo y Jennifer Garner tienen duelo de bikinis a sus más de 50 y las comparan: “una natural y la otra falsa”

“Wow cuerpazo”, “OMG no puedo creer lo bien que se ve a sus 54″, “es que los años no pasan por ella”, “que mamasita está JLo, parece de 20″, “ese cuerpazo que se gasta es único, mira esa cintura tonificada”, “por favor quiero llegar a los 54 como JLo jaja”, “yo viendo esto comiendo una pizza, se me quitó el hambre”, y “debes darnos el secreto de ese cuerpazo por favor, no pareces de 24″, fueron algunas de las reacciones en redes.

Jennifer dejó claro que la edad no te impide lucir espectacular ni llevar prendas sexys y modernas, como Carolina Herrera lo indica, y así se revela contra los estándares y estereotipos y luce hermosa.