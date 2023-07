Mariana ‘Barby’ Juárez tiene una hermana que también es boxeadora: ¿se parece a ella?

La popularidad de la boxeadora Mariana ‘La Barby’ Juárez ha despuntado gracias a su participación en la primera temporada del exitoso programa de telerrealidad La casa de los famosos México.

Durante su estancia en la casa del reality show de TelevisaUnivisión, la deportista se ha abierto sobre algunos aspectos de su vida personal y ha demostrado ser cercana a sus cuatro hermanos.

De todos ellos, una de sus hermanas menores decidió seguir sus pasos y convertirse en pugilista. Ahora, es una gran campeona dentro del mundo del boxeo que balancea su carrera con su familia.

¿Quién es la hermana de la ‘Barby’ Juárez que es boxeadora como ella?

Su nombre es Lourdes Yoana Juárez Trejo. Ella nació en la Ciudad de México el 19 de diciembre de 1986, por lo que tiene 36 años, uno siete menos que su hermana mayor, Mariana ‘La Barby’ Juárez.

Lourdes, conocida como “La pequeña Lulú” en el pugilismo, debutó como boxeadora a los 26 años en una pelea con Gabriela Martínez en 2013. La entonces debutante ganó por nocaut efectivo.

“Ya van a ser diez años que empecé en lo del boxeo, fue en 2013, y creo que quería quitarme la espinita de años atrás que me decían que era buena…”, compartió en entrevista a MedioTiempo.

Lourdes Juárez se ha consolidado como boxeadora a base de su esfuerzo y trabajo duro | (Instagram)

“La acompañaba (a Mariana) a sus entrenamientos, me ponía a pegarle al costal, a entrenar de repente, entonces me veían algo, me decían; no jugué tanto como mis hermanas fútbol…”, agregó.

Asimismo, en la conversación, reconoció: “Ha sido una gran experiencia desde que empecé en esto, también me he dado cuenta que siempre fui una niña ruda, siempre fui de deportes en la escuela”.

“Entonces creo que es parte de la vida, uno se enamora tanto del boxeo, de lo que uno hace, que hasta nos gusta sentir esos golpes”, afirmó.

Sobre cómo fue que entrenó para su debut, contó que ‘La Barby’ fue quien la arropó y encaminó para estar lo mejor preparara posible para tener un exitoso estreno sobre el ring.

“Mi hermana tenía una preparación para una revancha, para una pelea importante, y me dijo que, si quería debutar como profesional, tenía que hacer lo mismo que ella en el entrenamiento”, dijo.

“O sea que entrené como toda una campeona, bajé diez kilos (…), hicimos una preparación de campeonato mundial, y fue que mi hermana me ayudó para poder debutar”, recordó

De igual forma, admitió: “Aprendí de ver a mi hermana, de ver a la gente cuando le pegaba al costal, realmente nunca tuve como tal un entrenador, entonces aprendí viendo”.

Luego de su primer triunfo en el Deportivo Agustín Ramos Millán de Toluca, la boxeadora comenzó a construirse una exitosa carrera en el boxeo con una victoria tras otra sobre el cuadrilátero.

En diciembre de 2020, Lourdes ganó el título de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo tras vencer por decisión unánime a Lupita Martínez en los Estudios Televisa en la Ciudad de México.

Juárez retuvo el título de campeona mundial hasta octubre del año pasado cuando lo perdió en combate ante Ashley González. En marzo, pelearon la revancha, pero no logró recuperar el cinturón.

Una vida familia exitosa

En cuanto a su vida personal, Lourdes Juárez contrajo nupcias con un hombre llamado Luis Ramírez alrededor de seis años atrás, pero la pareja tiene más de tres lustros de relación amorosa.

Los esposos además son padres de dos jovencitos: Derek y Dominick. Ella ya era mamá cuando se inició en el deporte. De hecho, asegura que fueron parte de su motivación para empezar a boxear.

“Lo hice por mis hijos, si me decían que no era tan mala, y podía generar un poquito de dinero”, explicó. “No me veía encerrada como ama de casa”.

“Me dije: ‘si puedo darles una mejor vida a mis hijos, ¿por qué no?”, rememoró. Ahora, ambos retoños la apoyan incondicionalmente en su carrera deportiva y están muy orgullosos de ella.

“El más pequeño siempre echándome porras y viéndome, pero al grande sí ya le entran como un poquito más los nervios, ya no le agrada tanto ver a mamá subirse al ring”, relató.

“Pero de todos modos siempre están ahí, los dos siempre me han apoyado, lo mismo que mi esposo, y todos somos un equipo”, aseveró en la plática al medio previamente citado.

Con respecto a su rol como madre, expresó: “Admiro a todas las mamis, porque sabemos que es un trabajo doble, siempre en casa, estar al 100% en el gimnasio”.

“Porque no podemos estar al 50, ni al 90, y también en casa, con los hijos, con la escuela, con la comida, con el esposo, sí es todo un show, pero si uno se lo propone, lo puede lograr”, concluyó.

La estrella del box, quien además ha asegurado ser gran admiradora de su hermana, comparte de su vida, sus peleas y su fe en Dios a través de redes como Instagram, en donde acumula 16 mil seguidores.

En cada uno de los posts de la boxeadora profesional, se puede apreciar el gran parecido que tiene con ‘La Barby’ Juárez y su excelente relación con ella, quien la sigue respaldando en su trabajo.