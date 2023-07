Thalía a la altura de Lady Gaga: grabaron con uno de los cantantes más importantes que hoy falleció

Las estrellas han rendido homenaje al icónico cantante Tony Bennett, quien falleció este viernes 21 de julio a los 96 años. Aunque no se proporcionó información específica, el intérprete había sido diagnosticado con Alzheimer en 2016.

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, celebridades recurrieron a las redes sociales para rendirle un merecido homenaje. Entre la oleada de mensajes de respeto a Bennett se encontraba el de Thalía,.

La cantante ha sido objeto de burlas en varias ocasiones por parte de quienes alegan que “no tiene talento” o que su fama “ha sido gracias al poder de su esposo” sin embargo, ella fue una figura importante en la carrera de Benett pues grabaron juntos un éxito.

“En el camino de la música hay momentos que no se olvidan jamás, hace más de una década fui invitada a participar en el álbum de estudio “Viva Duets” junto a este gran artista de la música Estadounidense, el señorón @itstonybennett. Un proyecto musical hermoso, que celebra la vida de un ícono de la música que inició su historia musical hace más de 8 décadas atrás. Durante la grabación de la canción “The Way You Look Tonight” uno de sus más grandes clásicos, viví hermosos momentos al lado de este maestro de maestros, que atesoraré en mi corazón. Aunque hoy nos embarga la tristeza de su partida nos alegramos enormemente por sus gigantes aportes a la música, pero sobre todo agradezco a Dios la bendición de haber podido compartir junto a él, uno de mis lugares más amados, el escenario.Vuela alto Tony, mientras aquí nosotros seguiremos escuchando el regalo de tu voz, yo imagino que tu alma está cantando libre en tu nuevo destino”, se lee.

Thalía a la altura de Lady Gaga

Thalía La mexicana y Lady Gaga han estado en la cima (Instagram)

Si bien la mexicana tiene más años en la industria del entretenimiento que Gaga, ambas han estado en la cima del éxito y pocos han pensado en relacionarlas en las grandes ligas.

Gaga ha vendido aproximadamente 170 millones de discos, lo que la convierte en una de las artistas musicales más grandes del mundo y la única artista femenina en lograr cuatro sencillos, cada uno de los cuales vendió al menos 10 millones de copias en todo el mundo.

Su trayectoria incluye 13 premios Grammy, dos premios Globo de Oro, 18 premios MTV Video Music Awards, premios del Salón de la Fama de los Compositores y el Consejo de Diseñadores de Moda de América, y el reconocimiento como Artista del Año (2010) y Mujer del Año (2015) de Billboard. También ha sido incluida en varios rankings de poder de Forbes y ocupó el cuarto lugar en Greatest Women in Music de VH1 (2012). La revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2010 y 2019 y la colocó en su lista de los 100 íconos de la moda de todos los tiempos.

Gaga grabó 20 tema con Tony Bennett ente los que destacan ‘The Lady Is a Tramp’, ‘Cheek to Cheek’, ‘Anything goes’, ‘Everytime we say goodbye’, ‘I’ve Got You Under My Skin’, ‘Sophisticated lady’ y más.

El éxito de Thalía

Por su parte, Thalía ha vendido más de 25 millones de discos en su carrera como solista, lo que la convierte en una de los artistas musicales latinos con mayores ventas. Ha cantado en inglés, francés, portugués y tagalo. El diario británico The Sun la clasificó como número 25 entre las “50 cantantes que nunca serán olvidadas” en la historia musical.

En su trayectoria como actriz, ha participado en siete telenovelas, dos películas, una obra de teatro, aunado a la grabación de tres bandas sonoras de películas. Las telenovelas en las que ha participado han sido vistas por más de dos mil millones de personas en 180 países.