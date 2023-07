5 curiosidades sobre Barbie: de la muñeca que la inspiró a la persona que le dio nombre

A más de 60 años del lanzamiento de la primera Barbie, la película de acción real homónima sobre la icónica muñeca de Mattel finalmente llegó a las salas de cine del mundo este jueves 20 de julio

Gracias al estreno del anticipado filme, el interés de las audiencias en la historia de la creación de Ruth Handler se disparó. Por eso, te contamos cinco cosas sobre el juguete que quizás no sabías.

Ruth Handler obtuvo la idea de crear Barbie viendo a su hija jugar

En entrevista para la BBC en 1997, la creadora de Barbie y su hija, Barbara Handler, hablaron sobre la invención de la muñeca, incluyendo, cómo fue que la primera obtuvo la idea de crearla.

“Barbie solía jugar con muñecas de papel. Y durante años la observé jugando a las muñecas de papel con sus amigas, y quedé fascinada con la manera en que jugaban y se proyectaban…”, contó.

De esa observación, la inventora sacó la idea y no dudó en compartirla con su esposo y cofundador de Mattel, Elliot Handler, así como también otros miembros de la compañía de juguetes.

“Trataba de expresarle esta idea a Elliot y a los otros diseñadores de Mattel, pero no conseguía una reacción favorable de ninguno. Así que, gradualmente, fui abandonando la idea”, confesó.

Barbie fue inspirada por una muñeca para adultos

Más adelante, la idea resurgió con fuerzas en Ruth durante un viaje que la familia hizo a Suiza.

“Pasamos frente a una tienda de juguetes y ahí en la vitrina había un hermoso arreglo de una muñeca con figura adulta de unos 30 cm de alta”, recordó Handler a la BBC.

“Y esta muñeca estaba sentada en un columpio de cuerdas, vestida en un atuendo de esquí muy europeo. Y había otras seis o siete muñecas como ella con diferentes tipos de atuendos europeos de esquí, que Barbara y yo pensamos que eran simplemente hermosas”, detalló.

Según narró, tanto ella como su hija quedaron “enloquecidas” por el juguete que resultó ser Lilli, una muñeca de Alemania inspirada en un comic publicado en un periódico del país.

La figura estaba destinada para el público adulto, pero también el infantil. En aquella época, Barbara era una jovencita de 15 años de edad, pero quería tener una de esas muñecas.

“No podía decidirse sobre cuál quería porque cada atuendo de esquí era diferente. Así que le pregunté a la vendedora, ‘¿Podría comprar este estilo y comprar ese atuendo?’ y la mujer me miró como si estuviera loca. Solo una estadounidense loca haría esa pregunta”, rememoró.

“No, si quiere ese atuendo, tiene que comprar esa muñeca; si quiere este atuendo, compra esta muñeca’, contestó. Para entonces ya se me había encendido el bombillo”, reveló la visionaria fallecida en 2002 sobre el cómo brotó la idea de vender una muñeca con un armario de looks.

Ruth nombró a la muñeca en honor a su hija

Luego de aquel viaje, Ruth Handler comenzó a trabajar en el proyecto y decidió nombrar la muñeca con el nombre de su heredera: Barbie. Mattel finalmente la lanzó a finales de los 50.

Barbara Handler tenía 18 años en ese momento y odiaba “que la conocieran como la inspiración de la muñeca Barbie. Le molestaba”, confesó su madre al medio previamente citado.

“Era muy raro. La gente se me acercaba a pedirme un autógrafo”, reconoció la hija de Ruth y Elliot Handler. “Cuando llegaban y me decían ‘Oh, tú eres la Barbie verdadera’, no podía entenderlo”.

“Porque ese fue simplemente el nombre que le dieron a la muñeca, pero muchos creían que yo había sido la modelo y que se parecía a mí y que se suponía que yo era ella. Pero eso no es verdad”, aclaró.

Handler intentó no hacer muy “hermosa” a Barbie

La mente maestra tras la muñeca también confesó que, junto a los diseñadores de Mattel, intentaron “no hacerla demasiado hermosa” cuando la estaban desarrollando.

“No estábamos tan ansiosos de tener una muñeca hermosa, porque sentíamos que si las niñas se iban a proyectar en esta muñeca, no queríamos que una niña pequeña se sintiera amenazada por la belleza de Barbie”, explicó al medio británico.

Algunos hombres en el negocio de juguetes pensaron que fracasaría

Mattel presentó a la primera Barbie en la Feria del Juguete en Nueva York el 9 de marzo de 1959. En ese entonces, a algunos hombres no les gustó y pensaron que no se vendería.

“A la mitad de nuestros clientes realmente no les gustó. Los hombres pensaron que las mujeres no comprarían una muñeca con el cuerpo de mujer, con senos, cintura angosta y tobillos delgados; esta muñeca de apariencia adulta y sexual”, detalló Ruth.

“Los hombres pensaron que sus esposas no las querrían y que no era apropiada para menores, pero estaban equivocados. Las mujeres, por otro lado, inmediatamente quedaron enganchadas con la muñeca. Tan pronto se pusieron en los estantes, las mujeres las arrebataron para comprárselas a sus hijas”, rememoró.

Desde entonces, han pasado 64 años en los que Barbie se ha mantenido como icono; sigue causando furor y ahora hasta tiene una película de acción real aclamada por la crítica especializada.