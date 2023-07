No sólo Margot Robbie, Wendy Guevara ahora tiene su propia muñeca y todos la queremos

Mientras los días transcurren en ‘La casa de los famosos’ y la lista de eliminados crece, Wendy Guevara se mantiene como la favorita. Con su carisma, su historia de vida y transparencia al hablar, muchos aseguran que ella es quien ha mantenido a flote al Team Infierno (compuesto por Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio, Nicola Porcella y Apio Quijano) e incluso el programa entero.

Con sus ocurrencias, la influencer ha tenido a todos los participantes y televidentes pendientes de sus movimientos y es gracias a esa personalidad extrovertida, sin complejos, lo que ha hecho que muchos apuesten por ella como la ganadora definitiva.

Eso sí, Wendy no ha tenido una vida fácil ya que según ella misma ha contado, tuvo que soportar maltratos, burlas y el rechazo de su propia familia. “Recuerdo que me la vivía escondido, porque como mi papá veía que yo era gay, me decía: ‘Es que yo no tengo hijos así’, y me golpeaba”, confesó a TV Notas.

Wendy Guevara La influencer ya fue nominada en una ocasión y se salvó (Instagram)

¿Cuándo se volvió tan famosa Wendy Guevara?

Antes de ‘La casa de los famosos’, Wendy ya contaba con una gran cantidad de fans. Saltó a la fama en el año 2017, luego de que se viralizó un video en el que ella y su amiga Paola Suárez pedían ayuda tras perderse “en medio de la nada”. Ambas desataron risas y fueron bautizadas como “las perdidas”. El clip llegó a ser tan popular que ganó un premio en los MTV MIAW.

“Nos fuimos un domingo después de la Feria de Nuevo León yo salía con un chavo y nos fuimos con unos amigos de la colonia. Entonces nos llevan al cerro a tomar y todo, entonces nos dejaron ahí y nos dijeron ahorita venimos vamos a bajar por cervezas” explicó en LCDLF. “Nosotras en cuanto ellos se fueron nos estábamos tomando fotos y videos con mi amiga Paola, entonces a ella se le pone en video y empezamos a decir ‘Estamos perdidas, pedidas’, el video pues”.

La influencer se une a la fiebre Barbie y ahora tiene su propia muñeca

Margot Robbie La actriz es una de las mejor pagadas del momento (Chung Sung-Jun/Instagram, Getty)

En los últimos meses, la película ‘Barbie’ ha causado sensación en todo el mundo pues su protagonista, Margot Robbie, se encargó de invitar a los fans personalmente a verla. Aunque debido a la huelga de actores en Hollywood la promoción tuvo que detenerse, la actriz ha dejado huella con el brillante marketing detrás de la cinta. Este ha incluido su propia muñeca Barbie y más.

Pero la muñeca de Margot no es la única que todos quieren pues ahora Wendy Guevara tiene la suya y sus fieles seguidores ya “pelean” en redes por ella.

Wendy Guevara Así se ve la muñeca creada por el usuario @imvalenciabby (Tiktok @imvalenciabby)

Fue a través de TikTok que un fan presumió que había rediseñado el juguete para que reflejara la imagen de Wendy. “Yo soy Wendy, como muchos ya lo saben, y el que diga que no me conoce, se hace pendejo”, se escucha en el video y es que según explica el usuario, “con tan sólo apretarle una bubi”, dice sus frases más icónicas.

Wendy Guevara La muñeca de Wendy (TiktTok @imvalenciabby)

La muñeca tiene la cabellera rubia de la influencer, así como las trenzas que ya se han vuelto su sello en ‘La casa de los famosos’. En varios videos muestra sus diferentes estilos.

El usuario incluso ya creó otras muñecas inspiradas en otros participantes del reality y suele compartir videos en los que recrea los momentos más icónicos entre ellos.