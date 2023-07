De la depresión a cuidados intensivos: Amaia Montero y el misterio que rodea su salud

Desde el 14 de octubre de 2022 la salud de Amaia Montero, vocalista del grupo español La Oreja de Van Gogh, ha sido motivo de preocupación para sus fans tras la publicación de una imagen bastante desmejorada en Instagram y un mensaje donde reconocía que pasada por una severa depresión.

Desde ese día hasta hoy, las noticias sobre la salud de la artista han sido muy ambiguas. “Sólo le corresponde a ella decir algo, si es que tiene o quiere decir algo. No deja de ser su vida privada”, dijo en una oportunidad su hermana Idoia Montero que hasta hoy ha llevado la vocería de lo que sucede con la cantante.

Amaia Montero

Hace pocos días, la interprete de éxitos como “Rosas”, “Muñeca de Trapo” y “La Playa”, vuelve a ser noticia y a preocupar de nuevo a sus seguidores. En esta oportunidad el programa Espejo Público conoció que la cantante estuvo ingresada en el hospital madrileño Beata María Ana.

Según explican en el programa, Amaia llevaba 10 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del centro de salud.

¿Por una mano en cuidados intensivos?

Fuentes cercanas al hospital madrileño destacan que la artista fue operada de la mano, pero se desconocen las causas que habrían provocado la lesión que la obligó a pasar por el quirófano y a estar en cuidados intensivos.

Destaca el portal de Antena 3 que la cantante fue llevada a una habitación el planta tras abandonar la UCI y después de pasar días difíciles.

Explican que Montero pasó un postoperatorio complicado, ya que no habría seguido al pie de la letra las directrices médicas que pautaron los facultativos después de la intervención.

La familia habla solo lo necesario

Pilar, la madre de Amaia, habló con la revista ‘Semana’ y aseguró que se encuentra cuidando a su hija junto al resto de la familia y que, por el momento, no la dejarán sola.

Rechazó dar más detalles sobre su estado de salud y niega que vayan a emitir un comunicado. Sin embargo, debido a la preocupación suscitada, agradeció las muestras de cariño de los fans de la cantante.

Una amiga íntima, Cayetana Guillén Cuervo, reconoció a la revista Vanititis que “hace tres o cuatro días hablé con ella un rato muy largo y estaba superbién, estaba perfecta’'.

Tal y como relata la presentadora, la conversación duró en torno a una hora y media. Tras saber la noticia, Cayetana no ha dudado en conocer cuál es la situación de su amiga llamando a la hermana de la cantante.

La ansiedad y el estrés, los enemigos de Amaia

La revista Hola en octubre de 2022 fue quien logró conocer el verdadero motivo que llevó a Amaia Montero a una clínica de reposo por casi dos meses. Destaca la publicación para ese momento que un cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo proyecto discográfico, que tenía previsto publicar a comienzos de 2023 fue la razón de la depresión.

Pero las contradicciones continuaron, algunos amigos muy cercanos a Amaia aseguraban que la muerte de su padre, a los cincuenta y ocho años de edad, después de luchar contra un cáncer, supuso un durísimo golpe para la cantante de 46 años, que, al parecer, sigue sin superar.

Otros aseguran que ella dejó al pendiente uno de sus mayores sueños, anhelaba con todas sus ganas convertirse en madre pero a pesar de haberlo intentado en varias oportunidades no llegó ese momento.

En 2019 ofreció una entrevista donde detalla que por lo complicada de su agenda no había encontrado una pareja estable.

“Quiero ser mamá pero no he encontrado el momento (…) Es difícil encontrar una pareja hoy en día. Yo siempre estoy viajando de un lado para otro. Si me voy de gira es como si yo me fuera con él a su trabajo… Eso no me gusta. Yo tengo mi vida, digamos que soy independiente”, apuntó a continuación”, aseguró.