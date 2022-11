Amaia Montero hablará a sus seguidores de lo que sucede: “No está sola”

El pasado 14 de octubre, la cantante española y ex integrante del famoso grupo “La Oreja de Van Gogh”, Amaia Montero, preocupó a sus seguidores por una publicación en Instagram donde aparece visiblemente desmejorada.

Lo que más hizo preocupar a sus fans es que Amaia, una mujer bellísima, aparecía completamente demacrada, sin maquillaje y sin peinar, con ojeras y un rostro cansado.

No sólo su estética, llamó poderosamente la atención una frase que escribió la cantante para describir la imagen dejaría entrever el delicado momento que atraviesa.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”, dice el mensaje junto a la foto que ya tiene Más de 64 mil 200 like.

Desde ese día y hasta hoy que se cumple un mes de esa publicación y la preocupación de los seguidores y el mundo del espectáculo crece.

Momento difícil

Lo poco que se supo en aquel momento fue a través de su hermana Idoia, quien aseguró en un programa de Antena 3 que Montero atravesaba un “momento muy difícil”.

En ese momento, Idoia aclaró que no es la representante ni la vocera de su hermana y que no daría declaraciones al respecto.

“Sólo le corresponde a ella decir algo, si es que tiene o quiere decir algo. No deja de ser su vida privada”.

Sin embargo, aseguró que “Amaia no está pasando por su mejor momento” y que agradecía el apoyo que le han mostrado.

¿Ya está mejor?

Pero recientemente, la familia de Amaia Montero rompió nuevamente el silencio ante la presión y los cuestionamientos de los fans de la cantante que no paran de preguntar por su estado de salud.

La nueva noticia sobre su estado, la hizo un vocero de la familia al diario El Español, quien aseguró que la interprete de éxitos como Rosas y 20 de Enero “ya está un poco mejor”.

Según el reconocido medio español, Montero desea retomar su actividad profesional cuanto antes, así como su rutina en la red sin dar mayor repercusión pública o magnitud a lo acontecido hace unas semanas.

Además, la cantante quiere marcar, subrayar y delimitar bien la línea entre su vida personal y su faceta artística. “Va mejor y está bien”, reporta el informante con el que se contactó el medio.

Destaca que la única preocupación de las hermanas Montero es que la madre de ambas, Pilar Saldías, viva lo más protegida y aislada de las informaciones que se publican sobre la emblemática cantante.

Además, el informante reiteró que Montero está deseando que se publique su último trabajo: “Es su mayor ilusión y está volcada en el curro y en que todo salga bien”.