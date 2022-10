Soraya Arnelas envió mensaje de apoyo a Amaia Montero y fans la criticaron: “Ella es frágil”

No se sabe exactamente lo que sucede con la cantante española, Amaia Montero, del grupo La Oreja de Van Gogh, quien hace pocos días publicó una imagen en Instagram, visiblemente desmejorada, incluso se llegó a especular en medios de comunicación que estaba desaparecida.

La instantánea la publicó la artista dos veces seguida en su perfil de Instagram y una de sus fans le preguntó qué le pasaba y Amaia respondió en un mensaje “destruida”.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”, dice el mensaje junto a la foto.

Nadie sabe qué sucede

La respuesta tiene alarmado a sus seguidores y a los medios españoles, quienes contactaron con la hermana de la cantante, Idoia Montero.

Idoia solo atinó a decir a la cadena Antena 3 que Amaia no pasaba por su mejor momento y quien tenía que dar explicaciones sobre su salud era ella misma a sus fans.

Ante esta situación con la cantante de talla internacional, su colega Soraya Arnelas escribió un mensaje de apoyo a su compañera Amaia y mostrarle cariño en estos momentos duros que parece que está atravesando.

“Mi mensaje antes de irme a dormir es un mensaje de amor y admiración, de respeto y de empatía por mi compañera Amaia Montero. Nos ha tocado vivir un mundo muy complicado, y los que son frágiles y sensibles los pagan muy duro. A tu lado Amaia”, escribió la también cantante en su red social de Twitter.

Las sensibilidades en las redes

Pero como ya es común, las sensibilidades en las redes sociales no se hicieron esperar y varios internautas escribieron mensajes desagradables ante las palabras de Soraya a su colega.

“Desde el mayor de mis respetos Soraya, la depresión no es de frágiles es una enfermedad complicada de entender. Ánimo para Amaia”, “¿Perdona? ¿Estás diciendo que por que ella es frágil y sensible lo paga caro? ¿Ese es tu mensaje de apoyo? ¿Revictimización? Uno puede ser de la manera que sea, el foco no es ese Soraya, ósea por narices hay que ser fuerte e insensible. El problema es la falta de tolerancia y empatía”, escribieron algunos usuarios.

Soraya contestó a las criticas argumentando que “cuando mandas un mensaje de apoyo y la gente siente la necesidad de diseccionar tu mensaje para sacarlo totalmente de contexto. Sí, tenemos un problema muy grande en esta sociedad”.

Según Antena 3, el representante en América se pronunció sobre la situación de Amaia y asegura que alguien habría hackeado la cuenta de la cantante y no había sido ella la autora de la publicación.

Por su parte, la prensa latinoamericana especula que Amaia se encuentra en paradero desconocido y la única que puede decir algo, aparte de su familia es la propia cantante.