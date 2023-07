Lindsay Lohan convirtió en “abuela del cine” a Jamie Lee Curtis y ella lo celebra con emotivo gesto

Atrás quedaron los días de aventuras locas llenas de excesos para la actriz Lindsay Lohan, pues ahora se sumergirá en el mundo de la maternidad. Se conoció que este mes se convirtió en madre. El pequeño Luai nació en Dubái, Emiratos Árabes, país donde la artista reside desde el 2014 y ciudad en la que conoció a su esposo Bader Shammas.

En julio del año pasado la actriz se casó con Shammas, de 36 años. Desde el 2020 él llegó a la vida de Lohan para cambiarla radicalmente para bien, y ahora compartirá una familia con ella, quien afirmó que es “la mujer más afortunada del mundo. No porque necesite un hombre, sino porque él me encontró y supo que quería encontrar la felicidad y la gracia, todo al mismo tiempo. Estoy atónita de que este sea mi esposo”.

La también cantante anunció en marzo, a través de su cuenta en Instagram que estaba embarazada, luego apareció en diferentes medios posando con su pancita y mostrando lo bien que se sentía. Hasta ahora no se conocen los detalles del nacimiento del bebé, ni la fecha exacta. Una fuente de la revista People aseveró: “Lindsay Lohan y su esposo financiero, Bader Shammas, dieron la bienvenida a un hijo hermoso y saludable llamado Luai. La familia está locamente enamorada”.

Una abuela de cine

Unas de las artistas que se emocionó con la noticia fue la actriz y ganadora del Oscar, Jamie Lee Curtis. Las dos protagonizaron la película “Freaky Friday” en el 2003, cinta en la que Curtis interpreta a la doctora Tess, y Linsay su hija adolescente Anna. Ellas cenan en un restaurante chino y al abrir cada una su galleta de la suerte provocan que, mágicamente, sus cuerpos se intercambien.

Aquí nació una estrecha relación entre las dos, razón por la que este lunes 17 de julio compartió con sus fanáticos una emotiva foto con la que rememoró la película de hace 20 años y felicitó a Lohan, de 37 años. “Mi hija de película me acaba de hacer una abuela de película. ¡Bendiciones a Lindsay y Bader por el nacimiento de Luai!”. Hasta ahora, Lindsay no se ha pronunciad sobre este detalle.

Hace un mes y medio, todo el elenco de la película se reunió a dos décadas del estreno y tanto Curtis como Lohan se mostraron abiertas a hacer una segunda parte de la exitosa cinta. En esta oportunidad, la intérprete de “Rumors” le contó al The New York Times: “Mientras viajaba por el mundo con Halloween Termina , la gente quería saber si iba a haber otro Freaky Friday . Algo realmente tocó una fibra sensible. Cuando regresé, llamé a mis amigos en Disney y les dije: ‘Se siente como si hubiera una película por hacer”.