La triste razón por la que Sofía Vergara y Joe Manganiello no tuvieron hijos: ella quería volver a ser mamá

Sofía Vergara y Joe Manganiello se dijeron adiós recientemente al confirmar su divorcio tras 7 años de amor, sin hijos en común, pero sí con una imagen de estabilidad y química que cautivó a los fans.

Joe Manganiello

Son ellos mismos los que lloran ahora la separación de esta relación tan querida, la cual nació tras conocerse durante una cena en la Casa Blanca en 2014. En aquel entonces, Vergara estaba comprometida con Nick Loeb, pero una semana más tarde terminaron y el actor aprovechó esta circunstancia para robarle el corazón.

¿Por qué Sofía Vergara y Joe Manganiello no tuvieron hijos?

A pesar que Sofía Vergara fue madre de Manolo en los noventa, producto de su primer matrimonio con Joe González , la barranquillera se planteó tener hijos con Joe Manganiello una vez se comprometieron a finales de 2014.

La artista había tomado sus previsiones antes. Sufrió cáncer de tiroides a los 28 años y por eso decidió congelar sus óvulos, por si en algún momento futuro quería quedar embarazada. En aquel entonces era pareja de Nick Loeb.

Joe Manganiello

Durante años se especuló que la colombiana había iniciado el proceso de descongelación para ser mamá, sin especificar si se trataría de un vientre de alquiler o una fecundación in vitro.

Era claro que Joe y ella querían tener hijos. “No me importaría tener otro niño: mi esposo es más joven que yo y él quiere hijos, entonces estamos tratando der ver que vamos a hacer... La idea de hacerlo de nuevo no me molesta. Pero no va a pasar naturalmente”, aseveró en 2018.

“A nivel personal, estoy deseando casarme y comenzar una familia. Es algo de lo que hablamos desde el comienzo. Creo que Sofía y yo tenemos unos valores y unas creencias afines, y eso es lo que hace funcionar nuestra relación” — Joe Manganiello hablando de su ex en 2015.

Sin embargo, la realidad es que sus embriones congelados fue motivo de un duro pleito legal con su ex. Loeb quiso utilizarlos para ser padre a través de un vientre de alquiler, a lo que ella se negó, puesto que quería destruirlos.

Joe Manganiello

Los tribunales dictaminaron en abril de 2021 a favor de ella, cuando se conoció que existía un escrito en el que ambas partes tenían que estar de acuerdo para poder tomar cualquier decisión con respecto a los embriones.

Por este motivo, no podía utilizarlos con Joe y tampoco lograrlo de forma natural. “Ya estoy en la edad en la que tengo mi última oportunidad para hacerlo”, aseguró Sofía tiempo atrás. Se especula que nunca lograron ponerse de acuerdo sobre el momento propicio para lograrlo, siendo esto una de las razones de ruptura.