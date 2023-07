“Me aguantaba”: Jennifer Garner sufrió mucho para interpretar a Elektra por esto

Elektra regresará a la pantalla grande de la mano de Jennifer Garner. A 18 años desde que se despidió del papel, la actriz regresará a dar vida a la antiheroína de Marvel Comics en Deadpool 3.

The Hollywood Reporter confirmó en exclusiva que la estrella de 51 años había aceptado volver a encarnar al rol en la próxima producción de Marvel Studios protagonizada por Ryan Reynolds.

Garner interpretó por primera vez a la asesina en Daredevil, un filme que protagonizó con Ben Affleck en 2003. El proyecto no fue un éxito, pero dio pie a un spin-off con ella como protagonista.

Elektra fue el título la cinta derivada estrenada en 2005. Al igual que su antecesora, fue un fracaso, aunque la famosa hizo historia como una de las pocas mujeres que encabezó una película de cómics.

Jennifer Garner como Elektra en la película 'Daredevil' | (© 2003 Twentieth Century Fox)

Ahora, la ganadora del Globo de Oro asume el reto de meterse otra vez en la piel del icónico personaje que sufrió mucho interpretando debido a un detalle nada menor: el vestuario.

¿Por qué Jennifer Garner vivió una odisea con el vestuario en Daredevil?

Durante una entrevista en mayo con Glamour, Jennifer Garner confesó el suplicio que vivió rodando sus escenas en Daredevil debido al sensual, pero incómodo traje que usó para encarnar a Elektra.

El look de la antiheroína se componía por unos pantalones de cuero negro y un escotado top a juego. Garner lucía increíble en el ajustado conjunto, pero nadie sabía las luchas que enfrentaba al llevarlo.

Y es que, debido al complicado atuendo, algo como ir al baño representaba una auténtica odisea no solo para ella, sino también para las personas que trabajaban en el departamento de vestuario.

“Me tenían que sacar y volver a coser dentro de los pantalones de cuero cada vez que tenía que ir a orinar y eso era una tarea de 45 minutos. Así que, definitivamente, me aguantaba”, reveló.

Jennifer Garner como Elektra en la película 'Daredevil' | (© 2003 Twentieth Century Fox)

No obstante, no solo fue tedioso llevar el traje que todos vimos en pantalla, sino también construirlo. Según la artista, tuvo “pruebas de vestuario interminables para el traje de Elektra”.

“James Acheson me veía cada sábado. Me ponía una peluca, iba a su estudio y construía el look conmigo ahí mismo parte por parte”, recordó sobre las citas a la que iba cansada tras grabar Alias.

Sin embargo, Jennifer sí alzó la voz para que le crearan unos pantalones que le permitieran moverse porque, aunque tenía una doble, ella hizo parte de sus escenas de acción en la ficción.

“Necesitaba unos pantalones o lo que fuese que me permitieran pelear, porque yo peleé mucho”, afirmó. Pero, el vestuario no fue lo único que hizo de aquellas jornadas de trabajo un calvario.

Jennifer Garner como Elektra en la película 'Daredevil' | (© 2003 Twentieth Century Fox)

También enfrentó otro martirio debido a los rellenos que la obligaron a usar para crear un pecho más voluptuoso para Elektra. “Todo estaba levantado y hacia fuera”, explicó al medio.

“Tenía tantas pechugas de pollo para crear unos falsos senos para Elektra... Creo que había como tres de cada lado (busto) de diferentes tamaños”, rememoró sobre el truco que usaron.

“Estuve muy cerca de un mal funcionamiento del vestuario todo el tiempo. No hay suficiente cinta en el mundo para hacer que estas cosas sean seguras”, enfatizó.

Jennifer Garner como Elektra en la película 'Daredevil' | (Zade Rosenthal/© 2003 Twentieth Century Fox)

A pesar de la incomodidad, Jennifer Garner logró sacar adelante a Elektra, un papel del que no guarda lo mejores recuerdos. “Hacía tiempo que no la veía”, admitió sobre la cinta.

Es probable que ahora no permita que la historia de repita en Deadpool 3 y se involucre mucho más en la elaboración de un diseño que sea fiel al personaje, pero no le cause tantos sufrimientos.