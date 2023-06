Captan a Jennifer Garner muy acaramelada con su novio: ¿las parejas discretas duran más?

Jennifer Garner se ve muy contenta en su relación con el empresario John Miller. A la pareja la vieron muy acaramelada cuando se tomaban un café en Los Ángeles.

Page Six captó a los tórtolos, abrazados, besándose y sonriendo juntos. “Parecían muy enamorados”, dijo el citado medio.

Detalla que la pareja compartió un abrazo fuerte y largo abrazo, se estaban despidiendo al lado de la camioneta de Miller. Cada uno, tenía en su mano una taza con café.

Ambos estaban muy relajados. Garner vestía una camiseta blanca sin mangas y un pantalón deportivo de color azul, mientras que él tenia una camiseta de color y jean.

Ella lo acercaba a su cuello para abrazarlo y así duraron un rato. Cuando ya se iban, no pudieron despedirse, sino que se quedaron conversando y sonriendo a carcajadas.

El mencionado portal rememoró que la pareja comenzó a salir en el 2018 y que se separaron poco antes de la pandemia. Sin embargo, volvieron en mayo del 2021, y desde entonces, lucen más enamorados que nunca.

Garner tiene 51 años y Miller tiene 45. La pareja ha mantenido su relación alejada del foco mediático. Es muy obvio que les gusta su intimidad. De hecho a los eventos públicos, por lo general no llegan juntos. Page Six destacó que en el reciente estreno de la serie ‘The Last Thing He Told Me’, no entraron juntos, sino que ella llegó primero y él ingresó por otro lado. Se sentaron uno al lado del otro dentro del lugar.

Jennifer Garne y Jennifer Lopez

Jennifer Garner se separó de Ben Affleck en el 2017. Como todos saben, cada uno tomó su propio camino. Ella está en una relación con John Miller y él está casado con Jennifer Lopez, conocida como Jlo.

Mediáticamentecamente, se maneja que Jlo y Garner son buenas amigas, tanto que la ‘Diva del Bronx’ le confía a sus hijos a la ex de su esposo. Como cabe recordar, hace poco circularon imágenes de Garner de paseo en Disneylandia con Emme, hija de Lopez.

El portal Marca publicó que Jlo está consciente de la influencia que Garner tiene en Ben y que por eso se acerca a ella, como estrategia para salvar su matrimonio, ya que últimamente su matrimonio no está muy bien.