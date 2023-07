Critican a Shakira por outfit ‘inapropiado’ en evento de lujo: este detalle revela que hizo bien

Shakira se convirtió en tema de conversación luego de aparecer el viernes en un partido de tenis del Campeonato Wimbledon, el cual es uno de los eventos deportivos más prestigiosos del mundo.

La colombiana aprovechó su paso por Londres para asistir al partido de semifinal entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev, pero su vestimenta no pasó desapercibida y fue criticada al por mayor.

La intérprete de Hips Don’t Lie lució un conjunto de jeans de pierna ancha M05CH1N0, camisa extragrande de manga larga con un top estilo bustier. Se complementó con gafas de sol Carrera by Safilo Group con montura azul.

Es un look bastante fiel al estilo funky de Shakira pero al parecer, nada digno de los aficionados al campeonato. “Dress code? Me encantan tus pintas pero para esta ocasión no era… es un evento inglés y de alta elegancia como todos los años. Falta de asesoramiento de tu equipo”; “Nadie le avisó acerca de la etiqueta, elegancia y tradición que representa Wimbly!”; “Nunca ha visto que las personas van bien vestidas a Wimbledon, semejante facha”; “Y en esa facha a Wimbledon?”; “Mi amiga la que no sabe que hay un código de vestimenta para ciertos eventos”; “Definitivamente a Shakira le falta clase, no está a la altura de un evento tan prestigioso. Nadie le avisó que no se vistiera así???”, “Atuendo completamente inapropiado para este evento”; “Podría haberse vestido como una persona normal por una vez”, se lee en redes sociales.

¿Shakira faltó al código de vestimenta de Wimbledon?

Shakira sigue sus propias reglas, siempre ha sido así y ésta no ha sido la excepción. Mientras algunos la critican, otros celebran que tras la separación de Piqué “finalmente puede ser ella” y que les alegra que “se mantenga fiel a su estilo”.

Que diosa Shakira hoy en Wimbledon ✨️🧎🏻‍♂️ pic.twitter.com/DS6gOaX8T1 — TIMOR (@HeyTimor) July 14, 2023

La verdadera pregunta ha sido, ¿desafió las reglas? La respuesta es no.

El torneo de tenis más antiguo del mundo es un evento de la lista de deseos para cualquier amante del tenis. Wimbledon se juega todos los años en canchas de césped meticulosamente mantenidas, y sigue siendo una de las pocas competencias destacadas que quedan. El torneo es uno de los cuatro Grand Slams en el calendario de tenis, pero Wimbledon tiene un carácter claramente diferente al de las competencias en Nueva York, París y Melbourne.

Y es que si bien sí existen reglas y regulaciones de vestimenta estrictas para los jugadores de tenis que asisten a Wimbledon, que han sido calificadas de controvertidas a lo largo de los años debido a su rigidez, no hay realmente ningún código de vestimenta específico para los espectadores del partido.

En términos de código de vestimenta, los asistentes optan por el “casual elegante”. Tomando en cuenta que es una época calurosa, muchas mujeres van con vestidos de verano o monos, algo con lo que se sentirán cómodas durante el día pero fashion. Definitivamente se deben llevar zapatos cómodos y gafas de sol.