Cuestionan a Shakira por salir “como desesperada” desde que se separó

Shakira está en su mejor etapa, tanto musicalmente como en su vida, y eso es algo innegable. Es una mamá protectora, triunfa en su carrera, y disfruta su soltería como si tuviera 20 años una vez más.

La famosa está viajando, disfrutando de la vida junto a una nueva pareja y demuestra así como es cierto lo que muchos afirman al decir que Piqué la tenía encerrada.

Recientemente se le pudo ver a la colombiana en una fiesta en Londres, y el video ha causado todo tipo de reacciones, y muchas de ellas son criticas negativas, pues no solo la tildan de ser una ‘irresponsable’, le agregan el hecho de que no se pierde un solo evento desde que salió de España.

Shakira está disfrutando de su soltería y a las redes les parece “inapropiado”

Shakira fue captada recientemente bailando en una discoteca de Londres junto al diseñador Riccardo Tisci, director creativo de Burberry, y en compañía de otras celebridades como Katy Perry y su esposo el acto Orlando Bloom.

En el video se ve a la cantante bailando su canción “Hips Don’t Lie” de una manera muy sensual, y a la salida del evento, se le pudo ver muy enfiestada.

Muchos la alabaron pues después de tanto sufrir, la artista colombiana se ve feliz, disfrutando y también aseguran que demuestra que no necesita a ningún hombre al lado, pero no faltaron las personas que la criticaron por “abandonar a sus hijos” y de prácticamente “no estar en la casa” desde que se mudó a los Estados Unidos.

“Que respete a su familia, donde están sus hijos?”, “se nota que piqué la tenia en cautiverio porque no se pierde ni de la cagada de un pájaro”; “pobrecita, quien sabe todo lo que habrá tenido que pasar con Piqué que ni a sus amigos podia ver”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Entrevista de Shakira no dejó dudas sobre su estilo musical

“No pensé que fuera a ser tan emblemática, no me lo imaginaba. Mucha gente de mi alrededor y de mi equipo me decían: ‘No vayas a sacar esa canción, Shakira, qué estás pensando. Tienes que cambiar la letra’”. Esa fue la confesión que hizo la cantante Shakira ante la presentación del tema con Bizarrap a su equipo de trabajo.

También reiteró que ella no es ninguna empleada de la ONU, ni mucho menos una mensajera de la paz, que realmente es una artista que se deja llevar por sus emociones y le gusta plasmar todo eso en sus trabajos.

Por si fuera poco, se siente a gusto con el éxito que sigue teniendo el tema con Bizarrap que hasta llegó a subestimar, pues nunca imaginó que gustara tanto y que se convirtiera en un himno entre las mujeres que han sufrido por desamor.