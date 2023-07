‘Arena ven a mí': a Shakira le encanta ‘ver el mundo arder’ a costa de ‘Clarita’ y Piqué

La reciente entrevista de Shakira permitió descubrir nuevos aspectos de la vida de la cantante quien reconfirmó que ella no le tiene miedo a nada y que por nada del mundo le coartarán su libertad al momento de mostrar sus canciones.

Esto quedó aclarado durante la conversación que la barranquillera sostuvo con la periodista y presentadora Alejandra Espinoza quien sacó a flotes muchas verdades sobre lo que fue el tema BZRP Music Session número 53 que hasta ahora sigue siendo motivo de críticas y hasta burlas por el contenido en el que humilló a Piqué, a su nueva novia y hasta a su exsuegra.

Shakira y Bizarrap Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Aquí la intérprete de ‘Acróstico’ confesó que hasta su equipo de trabajo le pidió que no sacara el tema con Bizarrap, pues lo consideraban muy agresivo, pero ella reiteró que era lo mejor que podía hacer, ya que siempre se ha destacado por decir lo que siente a través de sus trabajos musicales.

Entrevista de Shakira no dejó dudas sobre su estilo musical

“No pensé que fuera a ser tan emblemática, no me lo imaginaba. Mucha gente de mi alrededor y de mi equipo me decían: ‘No vayas a sacar esa canción, Shakira, qué estás pensando. Tienes que cambiar la letra’”. Esa fue la confesión que hizo la cantante Shakira ante la presentación del tema con Bizarrap a su equipo de trabajo.

También reiteró que ella no es ninguna empleada de la ONU, ni mucho menos una mensajera de la paz, que realmente es una artista que se deja llevar por sus emociones y le gusta plasmar todo eso en sus trabajos.

Shakira Captura de pantalla Instagram Primer Impacto

Por si fuera poco, se siente a gusto con el éxito que sigue teniendo el tema con Bizarrap que hasta llegó a subestimar, pues nunca imaginó que gustara tanto y que se convirtiera en un himno entre las mujeres que han sufrido por desamor.