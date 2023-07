Sofía Vergara presume sus vacaciones en Italia, pero sus fans solo se fijan en este detalle

Sofía Vergara parece estar pasándola increíble durante sus vacaciones de verano en Italia. La actriz aterrizó en el país europeo la semana pasada y no ha dudado en presumir su viaje en redes sociales.

A través de su Instagram, la colombiana ha compartido sin parar imágenes de su estadía con amigos en la isla de Capri, en donde celebró su cumpleaños con un paseo en yate, buena comida y un pastel.

“Despertarme aquí, el día de mi cumpleaños 51, todavía con salud, sueños, energía, (ya me duelen las rodillas eso sí) pero con mucha alegría de vivir”, escribió en un post la mañana del 10 de julio.

Los más recientes vistazos de sus vacaciones en el país italiano los publicó este 12 de julio. En una serie de posts, la famosa presumió cada una de las actividades a las que se embarcó el miércoles.

Durante las horas de sol, Vergara comió pasta rotelle con su amigo Pietro Tavallini en un establecimiento a la orilla del mar. También dio un paseo por las calles en el que encontró un perrito.

Más tarde, durante la noche, salió a cenar con sus amigos en un lujoso restaurante de comida japonesa en la azotea de un hotel. En ambas salidas, Sofía derrochó belleza y estilo con sus looks.

“Otra hermosa noche”, expresó junto a un par de postales de la cena en donde aparece luciendo hermosa en un vestido strapless blanco con falda con volante asimétrico y sandalias negras.

No obstante, pese a la belleza que rezuma, los paisajes espectaculares o sus idílicas aventuras, sus fans solo se han fijado en un detalle en cada foto: la ausencia de su esposo, Joe Manganiello.

En los comentarios de todas las publicaciones de su viaje, los seguidores de Sofía Vegara no han parado de preguntarle por su marido y han comenzado a especular sobre una posible ruptura.

“No he visto a Joe en ninguna foto”, “¿Dónde está tu marido, Sofía?” y “¿Por qué no estás con Joe?” son las acotaciones que más repitieron los admiradores de Vergara en sus últimos posts.