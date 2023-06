Sofía Vergara y Adela Noriega actuaron juntas en una novela y pocos lo recuerdan: así lucieron

La carrera de Sofía Vergara difícilmente puede explicarse sin Modern family, la exitosa serie de televisión que protagonizó junto a un elenco de lujo durante once temporadas entre 2009 y 2020.

No obstante, antes de encarnar a Gloria Delgado-Prichett y alcanzar el estrellato mundial, Vergara ya había actuado en varios proyectos, incluyendo, una telenovela que encabezó Adela Noriega.

La telenovela que reunió a Sofía Vergara y Adela Noriega en la pantalla

Se trata de Fuego en la sangre, una producción de Salvador Mejía para Televisa que Noriega protagonizó junto a Eduardo Yáñez, Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Nora Salinas y Pablo Montero.

En el remake de Pasión de gavilanes y Las aguas mansas, estrenado en 2008, la famosa actriz mexicana interpretó a Sofía Elizondo Acevedo, la hija de un poderoso hacendado en Ciudad Serdán.

Adela Noriega en 'Fuego en la sangre' | (Televisa)

Mientras, la estrella colombiana tuvo una participación especial por algunos episodios en la piel de Leonora Castañeda, una pudiente doctora que se enamora de Juan Reyes, encarnado por Yáñez.

Dentro del melodrama, los personajes de Vergara y Noriega no se encuentran hasta una escena en especial en la que conversan sobre el especial hombre que les robó por completo el corazón a ambas.

Sofía Vergara en 'Fuego en la sangre' | Televisa

¿Cómo fue la participación de Sofía Vergara en Fuego en la sangre?

En la ficción, el personaje de Sofía Vergara se enamora del protagonista luego de atenderlo en la comunidad en la selva en donde trabaja. Juan llega a la zona malherido y con pérdida de memoria.

La guapa médica lo atiende y se dedica a su rehabilitación. Mientras él lucha por recordar algo de su vida, la hija del doctor Gilberto Castañeda poco a poco comienza a enamorarse de su paciente.

Sofía Vergara y Eduardo Yáñez en 'Fuego en la sangre' | (Televisa)

Castañeda entonces decide conquistar a Reyes sin saber que su corazón ya tiene dueña y es la mujer encarnada por Adela Noriega. No obstante, pese a sus intentos, no logra enamorar al galán.

Y es que, si bien Juan no recuerda a su pareja, no puede corresponderle a la galena porque no lo siente correcto, aunque no sabe por qué. Leonora es madura y acepta que él solo ama a Sofía.

Sofía Vergara en 'Fuego en la sangre' | Televisa

La escena de Sofía Vergara y Adela Noriega en Fuego en la sangre

Sin embargo, a pesar de esto, se desata un lío que separa a la pareja protagónica. Y es que, Elizondo cree que Reyes secuestró a la hija de ambos y le fue infiel con la doctora cuando desapareció.

Sofía Vergara y Adela Noriega en 'Fuego en la sangre' | (Televisa)

A causa de esta situación, Leonora decide ir a ver a Sofía, cuenta su versión de los hechos e intercede para que regrese junto a su amado. Con esa emotiva escena, Vergara finalizó su actuación.

Adela Noriega en 'Fuego en la sangre' | (Televisa)

Sofía Vergara en 'Fuego en la sangre' | (Televisa)

Sin duda, a pesar de su breve aparición, la colombiana fascinó con su talento en la producción que sirvió de antesala a su gran salto a la fama y marcó el final de la carrera de Noriega en las novelas.