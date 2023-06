Sofía Vergara presume su belleza sin maquillaje, pero usuarios dicen que “esa no es ella”

Si hay algo que caracteriza a Sofía Vergara es su imagen impecable. Ya sea en una alfombra roja o una salida casual, la estrella colombiana siempre está perfectamente arreglada y despampanante.

No obstante, la actriz no teme dejar de lado su faceta más glamurosa y los beauty looks que acostumbra para mostrarse totalmente al natural. Tal como lo hizo en días recientes en su perfil en Instagram.

La famosa compartió el pasado 17 de junio un par de imágenes en las que aparece retratada sin una gota de maquillaje y demuestra que no necesita nada en su rostro para deslumbrar a sus 50 años.

En la primera foto, Sofía posa sobre un mueble con un vestido amarillo y junto a uno de sus perros mientras la luz solar golpea su cara; mientras, la segunda postal se trató de una selfie de espaldas al sol.

Sofía Vergara se mostró sin maquillaje y causó furor en redes sociales | (Instagram: @sofiavergara)

“Lo que más amo es el verano”, escribió la intérprete para dar la bienvenida a la estación más calurosa al pie de las postales que rápidamente causaron furor y se llenaron de elogios de sus casi 30 millones de seguidores.

“Se ve mucho más joven sin todo el maquillaje”,”¿Qué clase de pacto con el diablo tenés?”, “Fácilmente parece de 30 años” y “La mujer más hermosa y perfecta del mundo” fueron algunos halagos que le dejaron.

La inesperada reacción a las fotos de Sofía Vergara sin maquillaje

Sin embargo, no todos los comentarios aplaudieron la sencillez de la artista y alabaron su belleza natural, muchos también apuntaron que realmente “no se parecía” a ella en esas fotos.

“ ¿Soy yo o no se parece a ella? ”, comentó un usuario en inglés. El mensaje rápidamente recibió cientos de likes y decenas de comentarios respaldando su acotación y especulando sobre su impresión.

“¡Esa no es ella!”, “¿Creo que tiene las cejas más gruesas? Eso puede ser”, “Es porque no está usando el delineador de ojos negro”, “También son los filtros”, “Es Facetune”, “Tal vez sea el ángulo de la cámara” y “Estoy de acuerdo 1000% que no es ella”, son algunas impresiones.

Por supuesto, los fans de la también empresaria no tardaron en defenderla y recalcaron que si luce distinta es simple y sencillamente por el hecho de que no lleva el maquillaje de siempre.

“¡Sofía no tiene maquillaje por eso se ve diferente!”, reiteró un internauta. “¿Por qué dicen que no es ella? Yo la veo igual” , opinó otro. Mientras, un tercero destacó: “¡Es solo ella sin maquillaje!”.

Cabe destacar que esta última publicación de Sofía Vergara se da tan solo días después de que anunciara el próximo lanzamiento de un emprendimiento llamado Toty, el cual estaría ligado al mundo de la belleza.

“Amiga, prepárate, mi secreto de belleza favorito está a punto de llegar”, expresó en un video publicado el 16 de junio en Instagram. “Algo bonito is coming @toty”, agregó en la descripción del clip.