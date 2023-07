“Respétate tú”: Enfrentan a Elizabeth Gutiérrez por indirecta a las “amantes” de Levy

La telenovela entre Elizabeth Gutíerrez y William Levy no termina, ante la intermitencia que han manejado con su relación en los más de 15 años que tienen juntos, donde han sido las infidelidades del galán las grandes protagonistas.

Luego de anunciar su separación en enero de 2022, la pareja se dejó ver en varias oportunidades juntos, aunque sin confirmar que habían regresado. Sin embargo, luego que el actor fuera vinculado sentimentalmente con la actriz Samadhi Zendejas, con quien protagonizó su última producción, Elizabeth lanzó distintos mensajes de desamor en redes sociales que fueron considerados una indirecta.

Pero ahora, decidió ir más allá y apuntar directamente contra las actrices que han sido vinculadas amorosamente con el padre de sus hijos.

El dardo de Elizabeth Gutiérrez por el que fue criticada

William Levy ha sido vinculado amorosamente con distintas actrices con las que ha protagonizado a lo largo de su carrera, como es el caso de Jacky Bracamontes y Maite Perroni y recientemente con Zendejas.

Ahora Gutiérrez ha decidido lanzar un contundente mensaje con la serenidad y elegancia que la caracteriza al mencionar lo que una mujer no debe permitir.

“Yo siendo actriz, eso se da, el roce todos los días, siempre vernos divinos, decirnos ‘te amo’, ‘te amo’, ‘te amo’, te puedes dejar llevar, pero, ¿hasta dónde están tus valores como persona? De respetarte tú primero, olvídate de la otra mujer, respétate tú, tú no quieres ser la otra”, expresó.

Por si fuera poco, habló de la intuición que manejan las mujeres al momento de reconocer si un hombre miente o no.

“Tú sabes, una mujer tiene un sexto sentido tan bueno que si un hombre te dice: ‘No, no estoy con ella, no estoy con ella’. Tú sabes, no te hagas la tonta”, concluyó.

Sin embargo, la actriz no se salvó de las criticas pues aunque ella menciona el respeto hacia la otra mujer, le recordaron que se respete a si misma y no permita más humillaciones de Levy.

“Pero donde está el respeto que se da Elizabeth a ella misma al estar con un hombre que con cada mujer que trabaja con el termina teniendo una relación. Ella que no se preocupe si las otras se respetan o no, debe de preocuparse de ella y de dejar ir a William que la verdad no sirve para ser esposo”, “Así le tienes que hablar a tu marido no a erika”, “Respétate tú”, “Ella culpa a las mujeres, el compromiso lo debe respetar él y no lo hace”, comentaron.