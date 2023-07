No solo fans, Lolita Cortes también se lanza contra Ninel Conde tras show ‘fallido’: esto le pidió

Ninel Conde ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y es que “se atrevió” a interpretar “Sálvame” de RBD en uno de sus shows, lo que generó burlas en redes sociales.

La cantante se defendió días después, alegando que el video que circuló en redes sociales estaba editado, lo que distorsionó su voz. Ninel compartió la explicación en sus redes sociale sy reiteró que desde hace años ha sido blanco de bullying cibernético.

Ya duérmanse o se les va a aparecer Ninel Conde cantando “Sálvame” de RBD. pic.twitter.com/8Yqrz7fMfJ — ¡OMG! (@omgchismes) July 4, 2023

“La semana pasada tomaron un fragmento de uno de mis shows y alteraron el audio, quitando incluso la voz del público que cantaba conmigo, distorsionando mi voz y volviendo algo negativo viral. Aquí les dejo el video original SIN TRUCOS DE MALA EDICIÓN”, señaló en Instagram. “A mí después de tantos años de ‘mover el abanico’ ya no me tambalean y lo que me entristece es ver tanta gente llena de odio y resentimiento que no se ha dado cuenta el daño tan terrible que pueden ocasionar a gente que no tiene la inteligencia emocional de saber quién es. Amemos más y odiemos menos”.

Ninel Conde La cantante lanzó un contundente mensaje a quienes la critican (Instagram)

Lolita Cortés hace petición especial a Nine Conde

Tras la oleada de críticas de los fans, Ninel Conde ahora enfrentó una crítica “experta” y es que Lolita Cortés, la temida juez de ‘La Academia’ también emitió su opinión.

Fue durante un encuentro con la prensa tras asistir a la puesta en escena de “El mago The Wiz”, que la reconocida actriz de teatro fue cuestionada sobre el “talento” de la ‘Bombón asesino’ a lo que respondió:

Lolita Cortés La cantante y actriz de comedia musical mexicana criticó "talento" de Ninel Conde (Instagram)

“Nunca se ha preparado, sólo se ha estado operando, gastando dinero en tantas cirugías y se le olvidó el cerebro. Hay que preparar el cerebro, no el cuerpo, el cuerpo se acaba, el cerebro es el que sigue y sigue. Tienes que cultivarte porque tienes que forjar un cimiento muy fuerte para que nadie de ahí te tire y esa es la educación, es pura educación, no la presencia, basta de chich** y nalg**, necesitamos talento puro”, dijo.

Ante la insistencia de los reporteros de preguntar por Ninel, la actriz reiteró: “No tengo nada que opinar acerca de ella, me resta tiempo y energía. No es que le hagan bullying, zapatero a tu zapato. Es que cuando la gente ya está mal y no sabe que ya se tiene que ir o no sabe que nunca debió de haber estado, o no sabe que tuvo una oportunidad de ser bonita, ya. Son años de estudiar, de leer, de cultivarte y de, pese a las cirugías, seguir”.

Ninel también ha puesto un alto a quienes critican su aspecto

Si bien Lolita Cortés se enfocó en “la falta de talento” vocal de Ninel Conde, también hizo burla de las cirugías, algo a lo que la cantante ya ha puesto un alto. En una ocasión la ‘Bombón Asesino’ cuestionó directamente a un perdista sobre si sabía cómo reaciona el cuerpo a las sustancias como el bótox y que debería “informarse más al respecto” antes de seguir criticando.

Ninel terminó diciendo que cualquiera puede someterse a un tratamiento estético si es que tiene los recursos para hacerlo, “la que puede, puede y la que no queso” dijo la intérprete.