Ninel Conde se muestra sin maquillaje y ni tacones y saca lo peor de las redes sociales

Las redes sociales se han convertido en el nuevo paredón de la era digital, en donde se aniquilan a quienes piensan distintos o quieren hacer su propia vida. Por supuesto, los artistas no escapan a esto, incluso son los protagonistas de las ”ejecuciones” y nuevamente le tocó el turno a la actriz mexicana Ninel Conde, cuando la noche de este martes 20 de junio la atacaron.

La estrella compartió en su cuenta en Instagram el momento en el que estaba cocinando en la comodidad de su casa unos muffins. En chanclas, con un vestido largo que la cubría, el cabello recogido a medio peinar, sin maquillaje y con las uñas de las manos sin arreglar, así se presentó ante sus 5,7 millones de seguidores. Sin dudas es que como la mayoría de las de mujeres están en sus casas durante las faenas diarias.

Ella escribió: “Muffins saludables!!Esta soy yo en la cocina mis bebes! No crean que vivo con los tacones y el maquillaje encima! Como toda mujer, amo preparar mis comidas saludables e inventar recetas que sean ricas y no me aburran ¿Quieren la receta completa de estos muffins? Los leo”.

Y aunque muchos le pidieron la receta, otros se centraron en criticar su apariencia, aflorando lo peor de las redes sociales: “Aguas con las temperaturas no te vallas a derretir”, “Ya estás bien ‘botoxeada”, “Qué le pasó en la carita” y “Ninel te pareces a Silvia Pinal está bien inflamada nada que ver cuando te pones extensiones maquillaje Brillitos🙈fraude”.

La actriz ignoró por completo a sus haters y luego publicó dos videos en donde luce regia, arreglada y lista para el show.

Se cansó de las críticas

En mayo de este año, la también cantante confesó que lee los comentarios que le dejan en sus cuentas y calló a todos los que la critican por los “arreglos” que se ha hecho en su cuerpo. Aunque negó que se inyectara botox.

A unos reporteros que la abordaron y le consultaron sobre el tema, ella les respondió con otra pregunta: “¿Cómo saben el efecto de cuando te pones mucho botox? (...) Yo los invito a que lean, el botox es una toxica que hace que los músculos se paralicen y no tengas tanta gesticulación. Si se refieren a los fillers o al ácido hialurónico... mejor hay que leer. Me da lo mismo, la que puede, puede, y la que no queso (que soporte)”.

La artista ha tenido mucha atención por la transformación que ha sufrido su cuerpo con respecto al inicio de su carrera, y que la han convertido en una sex symbol a sus 46 años. Ella siempre es atacada en redes por su aspecto. En abril, no dejaron pasar por algo cuando usó un legging roto durante su rutina de ejercicios.