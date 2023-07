Los coqueteos de Lucero con Manuel Mijares, por los que aseguran que se separó de su novio

Son muchos los rumores que han circulado desde hace un tiempo sobre una posible reconciliación de Lucero con su ex esposo Manuel Mijares, ante el tiempo que comparten juntos tras unir sus carreras como cantantes.

Las sospechas han aumentado luego que la cantante anunciara su separación de Michel Kuri, el hombre con el que mantuvo una relación los últimos 10 años, mencionando al trabajo y la distancia como los grandes causantes.

“Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo, queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años. Los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho”, mencionaron en el comunicado.

Los coqueteos de Lucero con Manuel Mijares

Lucero y Michel eran una de las parejas más sólidas del espectáculo, siempre tuvieron su relación alejada de los escándalos y cada tanto colgaban algunas postales juntos. Sin embargo, ante las constantes presentaciones y apariciones juntos, los internautas sostienen que Lucero pasaba más tiempo con su ex marido que con Michel, por lo que era obvió que el amor se acabaría.

Aunque la artista dejó abierta la posibilidad de retomar la relación con el empresario en un futuro, en redes sociales se han viralizado algunos coqueteos que la cantante ha compartido con Mijares, incluso sin importar la presencia de las cámaras.

Y es que pese a que Lucero y Mijares se divorciaron siempre tuvieron una buena relación, la cual han afianzado con el paso de los años con sus distintas presentaciones juntos. Ellos han aumentado los rumores de un romance con los coqueteos que han tenido en distintas entrevistas.

Una de ellas fue en 2021 cuando participaron en un reality show y tuvieron distintos comentarios incluso de lo que fue su matrimonio.

‘El soldado del amor’ y ‘La novia de América’ protagonizaron un incómodo momento cuando los presentadores comentaron que tenían un video de ella saliendo de su casa a las 7 de la mañana.

“Lo único que yo fui a hacer a las 7 de la mañana, no fue salir de la casa del señor Manuel. El punto es que yo fui y nadie me abrió, fui a dejar una gabardina que me encontré del señor Manuel Mijares que tengo en mi casa hace más de 10 años y que a mí me la dejaron ahí botada en el vestidor”, respondió ella entre risas nerviosas.

En otro programa del mismo reality show, Mijares hizo un comentario salido de tono cuando mencionó cual era la parte del cuerpo de su exesposa qué más le gustaba, asegurando que su “la cola”, pero retractándose rápidamente.

Que paso con esta parte ??? No la pasaron o fui yo que no la vi ? #LuceroElRetador #ElRetador pic.twitter.com/T51ob5q01C — Mariale Lozada 🇻🇪🇺🇸 (@marialels) September 13, 2021

“De caballo”, mencionó lo cual fue una broma que no cayó muy bien entre sus fans, pues ambos tenían pareja.