Erik Rubín dice “te amo” a Andrea Legarreta y lo critican: señalan su ruptura de “publicidad”

Andrea Legarreta está de manteles largos este miércoles 12 de julio. Y es que la presentadora mexicana celebra hoy su cumpleaños número 52 y lo hace llena de absoluta gratitud y felicidad.

Desde primera hora, familiares, amigos, colegas y también fieles fanáticos comenzaron a dejarle bonitas palabras de felicitación y buenos deseos en su vuelta al sol a través de las redes sociales.

Entre la marea de mensajes que recibió la conductora de Hoy, el más destacado fue el que le envió su expareja, Erik Rubín, con quien anunció su separación en febrero tras 22 años de matrimonio.

Andrea Legarreta celebró su llegada a los 52 años este 12 de julio | (Instagram)

A través de su perfil en Instagram, el cantante publicó una imagen en donde se puede ver a la también actriz aparentemente rezando frente a un pastel de chocolate con una vela de número 52.

En la descripción de la foto tomada este miércoles, Rubín escribió unas tiernas palabras para la madre de sus hijas, Mía y Nina. “Qué afortunado soy de tenerte en mi vida”, comenzó el mensaje.

“Y hoy y siempre, toda le gente que tenemos la misma fortuna, celebramos la tuya en grande hermosa. Mereces lo que sueñas. Te amo. Feliz cumpleaños ”, expresó junto a algunos emojis.

Andrea Legarreta celebró su llegada a los 52 años este 12 de julio | (Instagram)

Alrededor de tres horas más tarde, Legarreta respondió a la dedicatoria del exTimbiriche con unas palabras igual de amorosas en la sección de comentarios de la publicación en la red social.

“Hoy me preguntaron cuál sería mi deseo de cumpleaños… ¡Lo ÚNICO que tengo es agradecimiento! ¡Gracias por lo vivido y compartido! ¡Gracias por lo construido y el amor que nos ha sostenido en todos los momentos y etapas! ¡También te amo! ¡A seguir compartiendo vida!”, contestó.

La respuesta de Andrea Legarreta al mensaje de cumpleaños de Erik Rubín | (Instagram)

Las críticas en redes a Erik Rubín tras dedicatoria a Andrea Legarreta

El post de Erik Rubín para Andrea Legarreta también recibió una ola de comentarios de otros usuarios en la red social; en especial, muchas críticas al artista por escribirle un mensaje tan amoroso a su ex.

Y es que muchos consideraron que el afecto mostrado era una presunta prueba de que los famosos “nunca se separaron” y su ruptura solo habría sido una supuesta estrategia de “publicidad”.

“Qué tontería anunciar algo que nunca existió. Solo fue publicidad”, expresó un internauta. “De flojera sus publicaciones. Se aman, no se aman. Se divorcian, regresan... Flojera total”, dijo otro.

“¿No que ya estaban separados o fue puro show?”, preguntó un tercero. “¡Ay, no entendí! ¿Te amo o te quiero? Será la cultura”, opinó un cuarto. Mientras, un último afirmó: “No estaban separados”.

Por supuesto, los fans de ambos no tardaron en salir en su defensa y callar a los haters alegando que uno puede seguir amando a una expareja, especialmente, cuando terminan en buenos términos.

Te puede interesar: Hija mayor de Andrea Legarreta y su novio se fueron de vacaciones: compartieron estas fotos

“Yo amé al papá de mi hijo, pero ya no lo quería como pareja. Son etapas, mejor investiguen si su relación es como la soñaban”, replicó una usuaria a los detractores en la publicación.

“Que se hayan separado no quiere decir que la debe de odiar. No todos son Shakira…”, comentó un segundo. “El amor va más allá de una relación… No necesitan estar juntos para amarse”, dijo otro.

“Gente metiche, dejen de criticar. Primero, miren a su alrededor si ustedes son perfectos y si no les están poniendo los cuernos y ustedes ni se dan cuenta…”, pidió un cuarto internauta.

En tanto, un quinto admirador agregó: “Puede que sí estén separados, pero eso no significa que el amor entre ellos sea ya de otra manera. La madurez, los años de convivencia, la familia que construyeron… eso no lo borra nadie y el amor verdadero permanece para siempre…”.

Erik Rubín y Andrea Legarreta se casaron en el año 2000 | (Instagram)

Cabe destacar que, en abril pasado, Erik Rubín aseguró que había posibilidades de reconciliarse con Andrea Legarreta puesto que su separación es parte de una terapia para rescatar su matrimonio.

“Estamos abiertos a lo que se dé, precisamente estamos siendo obedientes con el terapeuta, en donde tenía que haber esta separación para ver en dónde estamos y pues esas son las dos vertientes: regresar a full o separarnos”, reveló a Mezcal TV, según recogió People en Español.

“Tenemos una gran relación, en verdad una gran relación. Hay un amor profundo entre nosotros, un respeto, una admiración y, precisamente como ya lo hemos platicado, estamos en un proceso en donde necesitamos encontrar en dónde estamos parados como pareja”, agregó.

“Estamos siendo obedientes, no es fácil, entonces no sabemos qué vaya a pasar más adelante”, destacó. “Estamos viviendo el hoy y disfrutando también cada uno de los procesos, disfrutando el poder cumplir sueños”, concluyó. Hasta ahora, Legarreta y Rubín no se han divorciado.