Andrea Legarreta y Erik Rubín anuncian su separación

A través de sus redes sociales Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, tras 22 años.

Andrea Legarreta y Erik Rubín tenían juntos 22 años. Foto: Instagram @andrealegarreta

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal…Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar…Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un “para toda la vida”…Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos! Hemos crecido, aprendido mucho y superado momentos muy duros!”, inicia el mensaje.

Y continúa, “y lo más valioso de todo, es que formamos una hermosa familia, mucho mejor de la que soñamos con nuestras hijas Mía y Nina que son nuestros más grandes tesoros. Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio…Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia”.

Además, la expareja explicó las razones de esta decisión, “no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja. Ellas tienen la certeza de que toda la vida seremos sus padres que las aman, respetan y apoyan por sobre todas las cosas. Seguiremos compartiendo vida juntos y en familia. Seguimos siendo socios de nuestras empresas y tenemos planes de trabajar juntos en proyectos que ya compartiremos…Y sobre todas las cosas, seguimos siendo la familia unida, que se ama, se respeta y se apoya, para que cada uno sea feliz.

También recalcaron que la decisión de no continuar juntos fue pensada ya hace meses. “Esta es una de las decisiones más difíciles y dolorosas que hemos tomado. Ya pasaron unos meses que lo decidimos y estamos tranquilos y en aceptación. Hoy no sabemos que suceda con el tiempo(nadie lo sabe). Quizás nos demos cuenta que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo…Mientras tanto pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia. Tal y como nuestra historia se merece. En amor, agradecimiento infinito y Paz. Nosotros seguiremos viviendo un día a la vez y de la mejor manera. Bendiciones a todos, con amor.Andrea y Erik.”

Así fue la historia de amor de Andrea Legarreta y Erik Rubín

“Siempre fui fan de Timbiriche pero específicamente era fan de Erik (…) siempre muy amable, un niño muy educado», confesó Legarreta en una ocasión. “Yo sabía que a él lo habían tratado muy mal al principio, sus compañeros, me daba cierta ternura, no sabía mucho de él y me encantaba su voz”

Entonces, después como reportera le tocó cubrir un evento con Timbiriche y, sin saberlo, comenzó a nacer el amor en ella.

“Luego toca ir a cubrir el foro de Timbiriche, ahí Erik se cortó el pelo y se lo decoloró. Entonces estoy viendo la transmisión, haciendo algunas cosas y lo veo y dije ‘ah, caray’, algo me pasó esa noche y verlo en el escenario (…) de verdad se crece y es un monstruo”, contó Andrea.

Legarreta detalló cuándo ocurrió el ‘flechazo’: “Llegamos a una discoteca unos amigos y yo, veo a Rafael Villafañe (…) uno de los mejores amigos de Erik y está con él, me llama Rafa (…) y dice ‘cómo ves que este güey dice que vas a ser la madre de sus hijos (…) Entonces al momento de que yo me siento y mi brazo roza con su brazo, o sea hizo que me olvidara de mis anteriores amores o de mis tristeza, sentí esta energía”, confesó

Un momento tenso que tuvo que pasar Andrea Legarreta fue cuando le contó a sus padres que había compartido con Erik Rubín. A su mamá no le encantó la idea al principio.

“¿Con quién creen que estuve anoche? Con Erik Rubín (…) a mi mamá se le desencajó la cara”, contó.

“Tenían fama de ser tremendos, los Timbiriches tenían fama de todo, de cosas que ni habían hecho y de otras que sí (…) Entonces no es que no fuera lindo sino que tenía fama de tremendo (…) entonces a mi mamá casi le da un infarto”, manifestó.

Andrea recordó que Erik fue a su cumpleaños en esa época, a poco tiempo de conocerse, y su mamá seguía un poco renuente a la idea.

Cuando tenían 3 meses de novios, sucedió lo insospechado en esa etapa: Erik le pidió matrimonio a Andrea de la forma más romántica.

Al finalizar una obra de teatro, Erik sacó un anillo y desde allí le pidió a su novia que se casara con él, dejando en shock a la misma Andrea y al público presente.

Esta noticia no le encantó a los padres, quienes al principio hablaron con Andrea para tratar de hacerle cambiar de parecer. Pero finalmente Erik demostró que su amor por ella era verdadero y sus padres optaron por ver feliz a su hija.