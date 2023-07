Ana María Orozco casi pierde su papel de “Betty, la fea” por esta actriz

La secretaria más fea, Betty, llegará de nuevo a la pantalla chica para complacer a unos y conquistar el corazón otros. Los actores de la exitosísima telenovela colombiana anunciaron la semana pasada que Prime Video le dará continuidad a “Yo soy Betty, la fea” a partir del 2024, lo que tiene muy contento al público, pues será transmitida den 214 países.

La dramático escrito por Fernando Gaitán fue protagonizado por Jorge Enrique Bello, quien interpretó a Don Armando Mendoza, presidente de Ecomoda, y Ana María Orozco, que le dio vida a Betty, la secretaria de presidencia. Por dos años esta novela rompió todos los esquemas e, incluso, hasta contuvo el Record Guinness porque se vio en 180 países, la doblaron en 25 idiomas y tuvo unas 28 adaptaciones.

Gaitán la escribía a diario y sus actores se enteraban en ese momento lo que ocurriría con el desarrollo del programa, pero elegir a la actriz para darle vida al personaje más importante de la carrera de Fernando no fue algo sencillo, pues estuvo muy reñida y Ana María por poco se pierde de ser la fea más adorada.

No le dieron el papel de Betty por ser extranjera

Ana María explicó en el programa colombiano Bravísimo que el casting duró varios semanas, tiempo en el que ella imaginó y preparó el personaje. Lo más complicado fue interpretar a las dos Betty, la bonita y la fea.

“No fue fácil, el casting estaba dividido en dos partes: una era la fea y después la linda. No sé sabía cómo iba a ser ese cambio, era muy arriesgado una protagonista fea, pero esa fue la parte difícil. En la linda ya eran unas mujeres divinas haciendo casting, fue la parte donde dudaban y después de ensayos con otros personajes como que quedó”, rememoró Ana.

Una de esas actrices que estaba compitiendo por el personaje era la venezolana Elaiza Gil, quien acaba de grabar la película Pandemonium, la capital del infierno y Fernando la conoció a través de su alumna a quien le estaba asesorando la tesis, ya que era su amiga y vivía en Bogotá, Colombia.

“Empezó (a decirle a mi amiga) ’Yo al quiero conocer’. Yo voy a Bogotá de vacaciones a visitarla y lo conozco. Me dice: ‘Es que yo tengo un proyecto que se llama Yo soy Betty la fea’- Voy a RCN, me leo la sinopsis de Betty, me reuní con la psicóloga de los personajes. Ana Orozco, la protagonista, acaba de hacer ‘Perro amor’, pero Fernando decía que quería una Betty que no la hayan visto bonita, que no la conozca, pero Ana María estaba recontra seleccionada”, contó Elaiza en el podcast venezolano Entregrados.

“Yo no me llevo vestuario y quien me lo prestó fue Esperanza, la esposa de Fernando. Hago el casting y durante casi tres semanas estuvimos: sí eres, no eres, sí eres, no eres. Hasta que Fernando me dijo: ‘Entre una extranjera y una colombiana, pues nos decidimos por la colombiana. No me dieron el papel por extranjera”, remató con simpatía la actriz.

Por su parte, la periodista Graciela Torres, manifestó que Ana María “se lo ganó porque se puso los brackets, el peinado y las gafas de fondo de botella, ella fue la que se creó e inventó a Betty, la fea porque Ana María no es fea. Esa caracterización fue la que le hizo ganar.