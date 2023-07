“Que exagerada”, critican extravagante regalo que Alessandra le dio a Eugenio Derbez por su aniversario

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez son una de las parejas más estables y ejemplares del mundo del espectáculo que han formado una hermosa familia con su hija Aitana.

La pareja suele celebrar su amor por todo lo alto siempre y recientemente cumplieron 11 años de casados.

Para esta ocasión estuvieron separados por cuestiones de trabajo, pero eso no impidió que lo celebraran a distancia y Alessandra tuvo un gesto muy romántico con el actor.

El “extravagante” regalo que Alessandra le dio a Eugenio Derbez por su aniversario

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez cumplieron 11 años de casados y para festejarlo la cantante y actriz tuvo un detalle muy romántico con él.

La intérprete de Fiesta le mandó todo un set de globos, rosas y hasta un stand para que Eugenio posara y se tomara fotos con las palabras “Happy 11th aniversary”.

Eugenio presumió el espectacular regalo a través de sus redes y escribió “Miren lo que me mandó mi mujercita, de aniversario… ❤️❤️❤️ Te amo @alexrosaldo !!!”, a lo que Alessandra respondió “Te amooooooooo ♥️♥️♥️♥️♥️”.

Aunque fue un regalo muy romántico y emotivo, a muchos en redes no les pareció y de hecho lo consideraron exagerado y extravagante.

“Pero que exagerada esta mujer, y seguro el ni le dio nada”, “parece la sugar mommy ella jaja”, “que extravagante, un poco de exageración, ella ni estaba ahí para posar en ese set”, “el regalo más ridículo que he visto jaja, estás desesperada Alessandra”, “como se nota que no quieres que te dejes Ale”, y “wow he visto extravagancias y esta jaja”, fueron algunos de los comentarios en redes.

No es la primera vez que a Alessandra y Eugenio los critican por su relación, pero ellos constantemente presumen su amor sin importar lo que digan los demás, ni lo que opinen.