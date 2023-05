“¿Qué se hizo”, con músculos y 20 años menos: Eugenio Derbez aparece con nueva imagen a sus 61 y sorprende

Eugenio Derbez es uno de los actores más famosos de México que está triunfando en Hollywood, dejando al país en alto y demostrando que llegó para triunfar.

El actor ha sido también de los más polémicos, pues constantemente lo critican por su familia, sus acciones, lo que publica en redes, y recientemente se vio envuelto en una polémica.

Y es que a través de sus redes compartió una foto y un video en el que se ve completamente diferente, mostrando su transformación.

La transformación de Eugenio Derbez con músculos y bótox que sorprende en redes

Eugenio Derbez publicó una foto en la que se ve medio borroso, pero se aprecia que su rostro luce completamente diferente, con los labios hinchados, como si se hubiera puesto bótox.

Además, en otro video se ve al actor c on enormes músculos, y mucho más joven, sorprendiendo a sus seguidores.

Eugenio Derbez Eugenio Derbez sorprendió con su transformación física (@ederbez/Instagram)

Sin embargo, Derbez explicó que se trató de un comercial que grabó para Dish Latino y hasta mostró el video de la publicidad probando que solo era para eso, y no es real.

“Oigan se acuerdan que ayer publique una foto de un tratamiento que me estaba haciendo y miren como quede, ah verdad se creyeron que de verdad me iba a someter a un tratamiento, no hombre para nada, es parte de una campaña que hice muy simpática para Dish Latino. Les cuento que en un comercial me quedé pelón, en otro me hice una tuneadita, en otro me vuelvo muy musculoso”, explicó el actor.

Eugenio desató las risas entre sus seguidores con este comercial. “Ya ves bibi, esos si son comerciales xd”, “Caes mal mijo, caes mal!! 😂”, “Aaaassssh, yo si me había espantado 😩😂”, “si me la creí, te veías bien como musculoso jaja”, “amé el Eugenio con músculos, fue lo mejor jaja”, y “si me la creí y me asusté”, fueron algunas de las reacciones en redes.