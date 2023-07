¿Quiénes son los hijos de las actrices de ‘Muchachitas’? Una es artista como su madre

Las instalaciones del Taller de Artes Escénicas fueron el principal escenario en el que transcurrió la trama de Muchachitas, una telenovela juvenil de Televisa que se estrenó en México en el año 1991.

La producción de Emilio Larrosa fue protagonizada por un cuarteto de jóvenes que saltaron al estrellato gracias al éxito de la ficción: Cecilia Tijerina, Tiaré Scanda, Emma Laura y Kate del Castillo.

'Muchachitas' fue una de las telenovelas juveniles más exitosas en los 90 | (Televisa)

Tras el desenlace del teledrama en el año 1992, cada una tomó caminos separados. Algunas siguieron expandiendo sus trayectorias artísticas, otras eventualmente eligieron retirarse del medio.

No obstante, durante los 31 años que han pasado desde el desenlace, dos de las protagonistas de la trama no solo se han centrado en su trabajo, también se han dedicado a ejercer el rol de madres.

¿Quiénes son los hijos de las actrices de Muchachitas?

Por eso, a continuación, te contamos quiénes de las cuatro estrellas principales de Muchachitas se convirtieron en mamás en las décadas que han pasado desde la novela y presentamos a sus hijos:

Tiaré Scanda

La actriz de Elena Olivares debutó en la maternidad con el nacimiento de su primera y única hija, Oriana Gidi, el 23 de marzo de 2003. Ella es fruto de su fallida relación con Armando Montana.

En la actualidad, su heredera tiene 20 años de edad y no solo comparten un gran parecido físico, sino también sus pasiones y talento, pues Oriana es cantante, compositora y productora musical.

Purple Keys, su EP debut, salió en 2020; mientras su primer LP, Fairies Berries, se estrenó en 2022. Gidi aparte ha tocado con estrellas como Patti Smith y ha escrito música para cine, teatro y TV.

El documental de HBO Muxes (2022) y los cortos It Comes and Goes (2023) y Memento Mori (2021) son algunas producciones en donde ha trabajado como compositora. No obstante, eso no es todo.

Oriana Gidi es cantante, compositora y productora musical | (Instagram)

Oriana también tiene dotes como actriz y lo demostró con sus participaciones en las series Belascoarán (2022) y Mujeres asesinas (2022). Por supuesto, Scanda no podría estar más orgullosa.

En Instagram, la famosa madre soltera siempre está celebrando los logros de su hija, con quien mantiene una estrecha relación y a quien describe como “lo mejor que ha hecho en la vida”.

“Mi asesora literaria, mi hijita feminista, mi admirada compositora, mi mejor amiga”, la describió en un post. Además, en otros, la ha aplaudido por su disciplina, talento, bondad y empatía.

Tiaré Scanda no podría estar más orgullosa de su hija, Oriana | (Instagram)

Emma Laura

La estrella tras Isabel Flores se retiró de la actuación poco después de Muchachitas para dedicarse a la familia que quería formar con Juan Felipe Souza, con quien lleva 30 años casada, en Florida.

Los esposos tuvieron dos hijas que heredaron la gran belleza y carisma de Emma. La mayor se llama Sabrina y llegó al mundo el 19 de mayo de 1998, por lo que actualmente tiene 25 años de edad.

“Sas”, como la exactriz se refiere a ella cariñosamente, obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad George Washington en 2020. Actualmente trabaja como reportera para CNN.

Sabrina enorgullece a su madre con su trabajo en CNN | (Instagram)

La menor recibe por nombre Hannah y nació el 18 de octubre de 2000. Ella tiene 22 años de edad y recién se graduó con la distincición summa cum laude de la misma alma mater que su hermana.

En el caso de “Hannis”, como su madre la llama, egresó con una licenciatura en Administración de Negocios. A la par, la joven fue premiada con el GW-CIBER International Business Award.

Hannah se graduó con los máximos honores de la Universidad George Washington | (Instagram)

Sabrina y Hannah también han demostrado que le gusta practicar deportes, viajar por el mundo y la buena comida. Ambas además mantienen una bella relación con su mamá y aman consentirla.