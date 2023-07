Shakira viaja a París y deja a sus hijos en España: ¿Piqué ahora tiene ventaja en la custodia?

Shakira no ha parado desde la ruptura con Piqué el año pasado. Entre lanzamientos exitosos con Bizarrap y Karol G, hasta su mudanza a Miami y el reconocimiento a ‘Mujer del Año’ que le fue otorgado por su carrera artística y trabajo humanitario.

La cantante incluso ha sido vinculada románticamente al actor Tom Cruise y el corredor de autos Lewis Hamilton pero ella ha dejado claro que no tiene tiempo de una relación ahora. Ahora Shakira ha emprendido un importante viaje a París para asistir a la codiciada Semana de la Moda.

Eso sí, para asistir, Shakira tuvo que hacer una parada express en Barcelona para dejar a sus hijos Sasha y Milan con Piqué.

Shakira La colombiana dejó a sus hijos en Barcelona (Instagram)

Shakira y Piqué hacen cambios en las condiciones de la custodia de sus hijos

El que Shakira no llevara a sus hijos con ella a París y optara por dejarlos en Barcelona, despertó sospechas de que algo había cambiado en el acuerdo de custodia que tenía con su ex pareja.

Eso es sumado a que los niños acababan de estar con su padre y luego regresaron por poco tiempo a Miami con su madre. Ahora han viajado de nueva cuenta para quedarse unos días en Barcelona.

Durante días se dijo que la colombiana no habría permitido que estos se quedaran más tiempo con el español para asistir a la boda de su hermano porque no quería que convivieran con ese lado de la familia. Sin embargo, la razón de que los niños estén “saltando” de lado a lado va mucho más allá de los compromisos de Shakira o de los conflictos que ésta tenga con la familia del ex futbolista.

Shakira y sus hijos Sasha y Milan Sasha y Milan estarán de vacaciones y el acuerdo con Piqué sostiene que él puede pasar el 60% de estos días con sus pequeños.

Según se reveló en el programa español de Lorena Vázquez, hubo cambios en las condiciones de custodia pues aunque de principio habían pactado que Gerad Piqué tendría durante estas vacaciones de verano el 66% del tiempo de custodia, ahora será un 50-50, siendo este el primer año que lo ponen en marcha.

Esto significa que los niños deben estar cada 15 días de estar con su padre y otros 15 con su madre. Por supuesto, esto puede cambiar el año siguiente, de modo que Piqué vuelva a tener el 66% del tiempo del verano con ellos.

Shakira sorprende en París

Apenas inició la Semana de la Moda de París y Shakira ya ha sorprendido con sus looks en donde asistió como invitada al desfile de la marca Viktor & Rolf. La cantante lució un elegante abrigo en tono crudo, con ribetes dorados en las costuras, que complementó con gafas de sol, bolso de mano y sandalias doradas de plataforma. Durante el desfile estuvo sentada junto a la cantante Camila Cabello.

La cantante colombiana además está promocionando su más reciente lanzamiento musical, Copa Vacía, junto a Manuel Turizo en la cual se presume, volvió a cantarle “sus verdades” a Piqué.

“Yo creo que la figura de la sirena es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida, porque muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mi misma. Esta sirena, en el vídeo, llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero rodeada de ratas. Y finalmente regresa a su hábitat”, explicó la cantante durante el “Shakichat” en Instagram, en donde compartió detalles de la canción con sus millones de seguidores.