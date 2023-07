“El hombre que todas merecemos”, el tierno gesto del esposo de Margot Robbie para dejarla brillar como Barbie

Margot Robbie es la actriz del momento y es que la famosa protagoniza Barbie, una de las películas más esperadas de todos los tiempos.

La famosa ha recorrido muchos países para el estreno de la película, y ha sorprendido con cada uno de sus looks rosados y fucsia, inspirados en la famosa muñeca.

Y justo mientras iba llegando de viaje a Sydney, en el aeropuerto, la actriz fue captada por los paparazzis, llevando un look muy al estilo Barbie con pantalón blanco alto, top y blazer rosa, con maletas rosas, y su esposo tuvo un tierno gesto con ella.

El tierno gesto que tuvo el esposo de Margot Robbie con ella para dejarla brillar y tener su momento

Pocos lo saben, pero Margot Robbie está casada desde el 2016, y tiene un sólido matrimonio con el actor y productor de cine británico, Tom Ackerley.

Tom no solo es guapo y talentoso, también es el mejor esposo, y el más caballero de todos y así lo demostró en este video donde se ve que llega con Margot al aeropuerto de Sydney.

Cuando el joven se dio cuenta que las cámaras estaban allí para capturar a Margot, él la dejó tener su momento y aunque venía junto a ella se hizo a un lado y se alejó, caminando detrás de otros hombres, para dejar que ella fuera la completa protagonista, y dejándola brillar sola.

De hecho, en el video se ve que Margot se voltea para ver dónde está y trata de decirle que se acerque, pero él le dice que siga caminando y ella solo ríe.

Esto causó conmoción en las redes, pues pocos hombres son así de caballeros y se hacen a un lado para dejar que sus parejas brillen solas.

Además, le mostró todo lo que la apoyaba con su look, pues llevó un abrigo color crema y una gorra rosada de Barbie, desatando ternura y admiración en redes.

“Amamos a un esposo solidario!! ¡Lleva un sombrero de Barbie!”, “¿Ves la diferencia? Me encanta cómo caminó varios pasos detrás de Margot mientras aún la protegía, él no pone a Margot en el sótano, él no tiene miedo de su brillo”, “aww él es guapo y adorable, el hombre que todas merecemos”, “que bello como la dejó brillar a ella sola, eso sí es un esposo”, y “amé, no tiene a Ken, tiene a uno mejor”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Margot y Tom tienen una perfecta y hermosa relación de 7 años y él siempre la apoya en todos sus proyectos, demostrando que es el mejor.