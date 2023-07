Margot Robbie fascina con su estilo Barbie: 3 de sus mejores looks inspirados en la muñeca

Margot Robbie se convirtió en la reina del estilo Barbie con sus looks en el tour de la película | Instagram: @patidubroff / @andrewmukamal

Barbie todavía no se ha estrenado, pero Margot Robbie está imparable conquistando con sus looks inspirados en la famosa muñeca de Mattel durante la gira de prensa de la esperadísima película.

La actriz de 33 años ha acertado en cada una de sus apariciones para promocionar la cinta de Greta Gerwig con outfits cuidadosamente orquestados para explotar al máximo la tendencia Barbiecore.

El estilista Andrew Mukamal y casas de moda de lujo como Chanel, Valentino y Versace han sido sus grandes aliados en esta aventura fashion con la que hace tributo a uno de los juguetes más icónicos.

3 de los mejores looks de Margot Robbie inspirados en Barbie

Aunque la lista de atuendos como sacados de Barbieland con los que Robbie ha fascinado en el mundo real durante el tour es interminable, a continuación, te presentamos tres de los mejores:

Californian Barbie

Margot Robbie comenzó la gira promocional de Barbie el pasado 24 de junio en California con el pie derecho. Y es que eligió portar un look total pink de lo más divertido y arrasó por completo.

La estrella australiana se atavió en un conjunto rosa personalizado creado por Bottega Veneta. El set estaba compuesto por un minitop estilo bustier de tirantes y minifalda plisada de tiro alto.

El traje se combinó a la perfección con un bolso tote de cuero de la misma marca y un par de zapatos mules de punta abierta firmados por Manolo Blahnik con los que estilizó más su figura.

Con respecto a los accesorios, se decantó por varias piezas de Jessica McCormack, como aretes de aro de oro blanco en forma de corazón. Así como también una tobillera de la marca Chanel.

“Perfecta”, “Estoy obsesionada. Es como si ella fuera la muñeca de la vida real” y “La verdadera Barbie de Beverly Hills” son algunas de las reacciones a este ensamble en Instagram.

Margot Robbie comenzó la gira de prensa de 'Barbie' con un "look total pink" perfecto | Instagram: @andrewmukamal

La original Barbie

Uno de los looks más espectaculares que ha llevado la nominada al Oscar en las promociones de Barbie fue el que usó para el photocall de la película celebrado en Sídney el pasado 29 de junio.

Y es que, aunque era relativamente sencillo, se trataba de una recreación del bañador que tenía la primera Barbie cuando fue lanzada por Mattel en una feria de juguetes el 9 de marzo de 1959.

El atuendo de Margot en esta ocasión estaba protagonizado por un minivestido strapless de escote corazón con estampado a rayas blancas y negras hecho a medida para ella por la firma Hervé Léger.

La celeb llevó el ceñido diseño con tacones negros de Manolo Blahnik. Asimismo, completó con gafas de sol retro con montura cat-eye blanca de Jacques Marie Mage y aretes de Spinelli Kilcollin.

“Tan icónico que probablemente necesita una nueva definición”, “¡Houston, me morí!” e “Icónico al siguiente nivel” son algunas de las impresiones en redes sociales ante este outfit.

Pink and fabulous

La artista también dejó a todos boquiabiertos con el femenino estilismo que portó para la conferencia de prensa y sesión fotográfica de Barbie en Los Ángeles, California, el 25 de junio.

En el evento celebrado en el Four Seasons Hotel Los Angeles en Beverly Hills, la intérprete deslumbró en un minivestido rosa con estampado de lunares blancos firmado por Valentino.

El diseño personalizado era de cuello halter cruzado con escote cut-out triangular que dejó a la vista su abdomen. La histrionisa lo llevó con clásicos tacones de cuero blanco de Manolo Blahnik.

En cuanto a los complementos, elevó su apuesta de moda con un minibolso de hombro de cuero amarillo en contraste también de la maison italiana. Por último, agregó una pulsera de perlas de Assael.

“Me encanta cada minuto de este tour de prensa rosa”, “Cada look, cada pizca de glamur, me fascina” y “Se ve perfecta como siempre” son comentarios a este estilismo de Margot Robbie.

Barbie se estrenará en los cines del mundo el próximo 21 de julio.