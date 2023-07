A 14 años de la muerte de Michael Jackson, ¿en dónde están ahora sus tres hijos?

Prince, Paris y Bigi Jackson, los tres hijos de Michael Jackson, eran solo unos niños cuando el cantante falleció inesperadamente en junio del año 2009. Desde entonces, han pasado casi tres lustros.

Durante este tiempo, los herederos del “rey del pop” lógicamente crecieron. Ahora todos están en sus veintes y cada uno recorre caminos distintos en la vida para perseguir sus propias pasiones.

No obstante, a pesar de sus diferentes personalidades y sueños, los tres siguen manteniendo lazos estrechos. Además, no pierden la oportunidad para reencontrarse y compartir momentos juntos.

Los hijos de Michael Jackson han seguido todos caminos diferentes | (Instagram)

¿Qué hacen ahora los tres hijos de Michael Jackson?

Con motivo del decimocuarto aniversario luctuoso de la muerte de Michael Jackson el pasado 25 de junio, a continuación, te contamos dónde están ahoa los tres hijos del intérprete de Thriller.

Prince Michael Jackson

El hijo mayor del astro del pop es Michael Joseph Jackson Jr., pero se le conoce como Prince. Él nació el 13 de febrero de 1997 en Los Ángeles como fruto del matrimonio del cantante y Debbie Rowe.

La pareja se divorció dos años después de su nacimiento y el cantante obtuvo la custodia. Por eso, tanto Prince como sus hermanos crecieron en Neverland, el famoso rancho de su padre.

Tras la muerte del artista, los tres se fueron a vivir con su abuela paterna, Katherine Jackson. En la actualidad, el primogénito de Jackson tiene 26 años y es licenciado en Administración de Empresas.

Prince Jackson tiene 26 años en la actualidad | (Instagram)

El joven obtuvo su licenciatura en la Universidad Loyola Marymount en 2019. A la par, mientras cursaba su carrera, decidió crear una organización benéfica junto a un amigo: Heal Los Angeles.

Prince también fundó una productora llamada King’s Son Productions en 2016. Aparte del trabajo, es un verdadero amante de las motocicletas. De hecho, abrió un canal en YouTube para sus paseos.

En cuanto a su vida amorosa, aparentemente mantiene una relación con una mujer llamada Molly Schirmang desde hace seis años. En su perfil en Instagram, ha presumido varias veces su amor.

Prince Jackson mantiene una relación desde hace seis años | (Instagram)

Paris Jackson

La segunda heredera y única hija de Michael Jackson y Debbie Rowe es Paris Katherine. Ella llegó al mundo el 3 de abril de 1998 en Los Ángeles, por lo que tenía 11 años cuando su papá falleció.

Tras la muerte de su progenitor, Paris atravesó momentos muy duros de manera pública. De hecho, en entrevista con Rolling Stone, confesó que intentó quitarse la vida varias veces en su adolescencia.

Sin embargo, ella misma decidió buscar ayuda para sus problemas de salud física y mental. Además, durante esta complicada época, decidió reencontrarse con su mamá y eso la ayudó.

Paris Jackson tiene 25 años y se dedica a la música | (Instagram)

Al presente, Paris Jackson tiene 25 años y está mejor que nunca. A diferencia de su hermano mayor, ella sí decidió seguir los pasos de su padre en el mundo del espectáculo y se dedica a la música folk.

La joven toca varios instrumentos, escribe y canta sus canciones tanto para su proyecto solista como para su banda The Soundflowers. Su primer álbum en solitario se titula wilted (2020).

Mientras, su más reciente sencillo se llama Bandid. Además, de hacer música, Paris es modelo y actriz. Scream (2019) y American Horror Stories (2021) son dos de las producciones en las que ha actuado.

Por otro lado, Paris ha sido abierta sobre su sexualidad y sus hermanos la apoyan. “No me consideraría bisexual porque he salido con más que solo hombres y mujeres”, expresó en una ocasión, según People.

Paris Jackson también es modelo y actriz | (Instagram)

Bigi Jackson

El menor y más discreto de los hijos de Michael Jackson es Prince Michael Jackson II, mejor conocido como Blanket. Él fue concebido mediante la gestación subrogada y llegó a los brazos de su padre en 2002.

En 2015, decidió desligarse del apodo por el que se le conocía y adoptó el nombre de Bigi. Hoy en día, tiene 21 años y mantiene un perfil bajo, por lo que no hay mucha información sobre él.

Bigi Jackson está involucrado en la lucha contra el cambio climático | Good Morning Britain

En una inusual entrevista en 2021, el joven expresó su deseo de tener un impacto positivo en la vida de las personas. No es de extrañar pues se sabe que está muy interesado en el cambio climático.

“Creo que es importante que todos lo sepamos. Tenemos trabajo por hacer, pero nuestra generación sabe lo importante que es”, expresó a Good Morning Britain.

Otra de las pocas cosas que se saben sobre Bigi es que es muy cercano a Prince. De hecho, una fuente reveló a People que son “mejores amigos” y comparten intereses como el cine y la ciencia.