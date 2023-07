“Que cuerpo tan raro y sin gracia”, las crueles críticas a Clara Chía por estos looks a sus 24

La novia de Piqué, Clara Chía Martí, sigue recibiendo miles de críticas por su físico, sus looks, y hasta sus gestos, pues desde la traición con el futbolista a Shakira, se ha convertido en la más “odiada”.

Desde hace mucho la han criticado por sus atuendos que consideran “aburridos” y como de “abuelita”, pero ahora la han comenzado a atacar por su figura.

Y es que aseguran que tiene un cuerpo “extraño” y “no tiene forma”, a diferencia de Shakira que a sus 46 años que tiene un cuerpazo y lo presume en sexys looks.

Los looks de Clara Chía Martí por los que dicen que tiene un “cuerpo raro y sin gracia”

Short con bodysuit y chaqueta

Clara Chía fue captada hace unos días en un restaurante en Barcelona con amigos y llevó un short negro con un bodysuit blanco.

Este atuendo lo complementó con una chaqueta negra, y tenis negros, y aunque se veía muy bien la criticaron por su cuerpo y sus piernas, asegurando que se veía “rara” y “masculina”.

Pantalón y top blanco

Durante una salida con Piqué, Clara dejó ver su lado más moderno y sexy con un pantalón blanco oversize con top blanco.

Sin embargo, también recibió críticas por su figura y dijeron que “no tiene curvas ni cintura”, burlándose de su cuerpo.

Vestido largo

El pasado fin de semana Clara Chía asistió junto a Piqué a la boda de su hermano, Marc, y para el evento llevó un vestido largo y ajustado de tiras finas y poco escote.

Aunque muchos aplaudieron su look, muchos otros se dedicaron a atacarla y aseguraron que se veía “mal, con el cuerpo desfigurado”, y que tenía mal gusto a la hora de vestir.

Jeans y camiseta blanca

Para un paseo con el futbolista, Clara eligió un look sencillo y chic con jeans y camiseta blanca, y llevó el cabello suelto.

Sin embargo, muchos desaprobaron su look y dijeron “pero esta muchacha 🤐🤐🤭🤭ese cuerpo desgarbado”, “es que no tiene gracia, que feo cuerpo tiene”, y “no se que le vio Piqué”, dejando claro que no la aprueban.