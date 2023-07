Hija de Adam Sandler reaparece con el actor y muestra su estilo chic: coordinaron sus looks

Sunny Sandler, la hija menor de Adam Sandler y Jackie Titone, ya no es una niña. La joven asistió con sus papás a la premier de The Out-Laws y acaparó todas las miradas con lo enorme que está.

La familia recorrió unida la alfombra roja de esta producción de Sandler para Netflix en Los Ángeles, California, luciendo atuendos coordinados, pero fieles a su estética a la hora de vestir.

El actor de 56 años se apegó a su estilo desenfadado llevando una camisa blanca con estampado de flores azules, pantalones de vestir grises y tenis azul marino con agujetas naranja.

Titone derrochó belleza en un impoluto look blanco compuesto por un minivestido lencero de escote cowl, un blazer oversize y tacones de PVC. Asimismo, completó con un clutch dorado.

No obstante, su hija de 14 años de edad les robó por completo la atención con lo mucho que ha crecido hasta ahora y el impecable sentido de la moda que demostró con su sencillo atuendo.

El look con el que la hija menor de Adam Sandler conquistó en premier de The Out-Laws

En el estreno celebrado en Regal LA Live el 26 de junio de 2023, la jovencita brilló con un elegante maxivestido de seda celeste con print floral en blanco a juego con la camisa de su papá.

El diseño de Reformation era de corte entallado y escote cuadrado; además, presentaba tirantes espaguetis no ajustables, fruncido en la espalda y abertura en la parte posterior de la falda larga.

La hermana menor de Sadie Sandler lo combinó con sandalias plata y mostró que menos es más al prescindir de complementos. Por último, remató con un beauty look sencillo que realzó su belleza.

Las fotos de la familia en la red carpet causaron un furor en redes, en donde los internautas expresaron su impresión ante lo grande que está Sunny, quien ya iguala en altura a Adam Sandler.

También hubo muchos que aplaudieron el sofisticado estilo de la menor del clan Sandler y señalaron el gran parecido que tiene con su madre a pocos meses para cumplir sus 15 años de edad.

“Aww, la camisa de Adam combina con el vestido de su hija. También es bueno ver a una niña de 14 años que realmente parece tener esa edad. Muy linda y sofisticada”, comentó una usuaria.

“Familia hermosa. Sunny es lo mejor de los dos”, opinó otro. “¡Soy vieja! ¡Ella era un bebé hace un minuto!”, dijo un tercero. Mientras, un último fan expresó: “Su hija es preciosa. Se parece a su mamá”.

“¿14? ¡Mide como 1,77 m!”, “Su hija se parece tanto a su madre. Ambas hermosas”, “Esposa e hija parecen hermanas” y “Ella es una verdadera mezcla de mamá y papá” son otras impresiones.

En esta aparición, la gran ausente fue Sadie Sandler, la hija mayor de Adam y Jackie Sandler; sin embargo, el público podrá ver a la familia completa en You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah.

La película, en donde Sadie Madison y Sunny Madeline debutarán como protagonistas tras años encarnando roles secundarios en las cintas de su padre, se estrenará en Netflix en agosto.