Marlene Rodríguez revela cómo la mantiene enamorada Ricardo Montaner en 37 años juntos

“No somos una familia tradicional, somos como raritos”. De esta forma Marlene Rodríguez calificó la familia que formó al lado de su gran amor, el cantante venezolano Ricardo Montaner. Ellos empezaron su historia de amor hace casi 37 años y aún se mantiene intacta a pesar del tiempo, las vicisitudes y las diferencias. A sus 58 años, contó al programa Despierta América, cuál ha sido la clave para conservar viva ese sentimiento entre ellos.

Marlene desnudó su alma en una entrevista que el ofreció a María Antonieta Collins esta semana. Está orgullosa de lo que ha construido a lo largo de estas casi cuatro décadas. Ella y el artista se conocieron cuando él estaba separado de su primera esposa, mas no divorciado. Ella se estaba casando con otro hombre. Montaner su invitado a la boda porque Marlene era la hermana del presidente de la compañía discográfica donde él estaba.

Así como una historia de novela, comenzó su relación. “Cuando la vi, ya estaba casada; no fui a la iglesia, sino que a la fiesta y luego la dejé de ver como por seis meses, su matrimonio duró muy poco”, le contó el cantautor a Yordi Rosado.

“Me mantengo en la cima del cielo”

Ahora, con 33 años de casados, Rodríguez cuenta que, aunque Montaner no le canta, la mantiene feliz: “Montaner es un hombre romántico, muy romántico. La gente me pregunta: ‘¿Te canta?´ No, no me canta y si me canta me voy... pero me trae el café, me espera, me trae una florcita, A través de los años sigue siendo el mismo hombre detallista”, explicó la matriarca del clan, que está conformado por tres hijos: Mauricio, Ricardo y Evaluna.

Rodríguez acotó: “Me ha llevado la cima del cielo, yo me mantengo ahí”. Para la entrevista, el mismo intérprete de “Bésame” expresó: “Me emociona, es impresionante. Después de casi 37 años todavía me emociona halar de ella, pensar en ella”.

Ricardo Montaner junto a su esposa Marlene Rodríguez. Instagram @montaner

Rodríguez afirmó que siempre soñó con tener muchos “muchachitos y que me quedé corta”. En total son seis hijos que ha criado la pareja: los dos varones mayores que tuvo Héctor Reglero, nombre verdadero del artista, con su primera esposa; los tres que tuvieron ellos dos, y Cristóbal, un amigo de sus hijos, a quien adoptaron desde niño como parte de ellos.

Pero Marlene no solo da su amor de madre a sus “niños”, sino a su yerno y nueras. Contó que le fascinó cuando conocieron a Camilo, esposo de Evaluna, porque “Me fascinó, se parece a mucho a nosotros. (...) Cami es tan ‘tostao’ (loco) como nosotros y siento que lo hubiera parido yo también”.

Ella difiera de lo que piensan las redes sociales sobre su familia, que es perfecta, y sostiene: “No es perfecta, de ninguna manera. Pasamos momentos dificilísimos, muchos. La muerte de mi mamá. Ahí me peleé con Dios por bastante tiempo. Ella era una mujer sabia, aparte muy linda, con muy buen gusto”.

Ahora ella solo está sentada cosechando lo que un día sembró y que aún lo sigue haciendo: amor.