Fotos de Talina Fernández joven que confirman era una muñeca: le decían ‘La dama del buen decir’

Talina Fernández le dijo adiós al mundo, pero sus fans no se desprenden de ella. Y es que a sus 78 años, era considerada una de las mejores actrices de México y Latinoamérica en general, pues despuntó cuando era muy joven.

Construyó una increíble carrera que la llevó a lo más alto, hasta que el pasado 28 de junio se comunicó su muerte producto de leucemia, lo que debilitó su cuerpo y desde hacía un mes no se sentía bien.

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido; no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara”,

— Coco Levy sobre la muerte de Talina Fernández.