Talina Fernández perdió a su hija pero ganó una Ana Bárbara: así se defendieron la una a la otra

Talina Fernández falleció a los 78 años tras ser hospitalizada de emergencia. La conductora padecía leucemia, lo que debilitó su cuerpo y desde hacía un mes no se sentía bien.

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido; no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara”, señaló su hijo Coco Levy. Según lo que declaró a los medios, la enfermedad le provocaba fuertes dolores que no podían controlar ni con medicamento.

Talina Fernández Durante más de cinco décadas en el medio del entretenimiento, Talina Fernández ha sido productora, actriz, periodista y conductora de televisión. (Cortesía)

La llamada “Dama del buen decir” fue una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza por la forma en la que enfrentó la adversidad.

Desde el 29 de abril de 2005, Talina cargó con uno de los dolores más grandes para una madre pues su hija Mariana Levy perdió la vida repentinamente a causa de un infarto. La actriz tenía planeado llevar a su hija María y unas amigas a un parque de diversiones al sur de la Ciudad de México con el fin de celebrar el Día del Niño. Sin embargo, en el camino fue interceptda por unos sujetos que, aprovechando el semforo en rojo, se bajaron de un auto para presuntamente asaltarla a punta de pistola.

La impresión fue tal que Mariana sufrió un ataque al corazón. A pesar de que los paramédicos llegaron rápidamente al lugar y le aplicaron RCP para después trasladarla en ambulancia a un hospital, no sobrevivió. En ese momento, Talina se encontraba a punto de entrar al aire en un programa de televisión cuando recibió la noticia.

Talina Fernández Mariana Levy falleció en abril de 2005

“Me estaba maquillando para entrar al programa que se llamaba Nuestra casa, entonces me habló ‘El pirru’, él sollozaba y yo no le entendía y me decía que los habían asaltado”, recordó la conductora en una entrevista para Hoy, hace unos años. “Llegue y preguntó: ‘¿Dónde está mi hija?’ y una enfermera me dice que estaba en el suelo. Estaba ahí porque Pirru después del asalto la mete y la pone en el suelo para que traten de revivirla”.

Pese a que comentó que Mariana no tenía problemas del corazón, el infarto fulminante se habría derivado del miedo y estrés que sintió en ese momento. “Vio venir a un hombre con una pistola, ella traía el carro lleno de niños y entonces se baja del carro y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dice: ‘Nos van a asaltar’ regresa corriendo y le dice a Pirru: ‘Me voy a desmayar’ y cae muerta”, dijo Talina.

Talina Fernández no se quedó sola: Ana Bárbara estuvo con ella

Ana Bárbara La cantante lamentó la muerte de Talina Fernández (Instagram)

La conductora nunca ocultó sus emociones respecto a la muerte de su hija. “Nada más alguien que ha perdido un hijo entiende que el dolor no se acaba nunca. Hay momentos durísimos cuando te acuerdas y hay otros momentos en que la realidad y el día a día te van llevando contenta, pero de repente te acuerdas y entonces vuelve el dolor muy fuerte. La pienso y me la imagino como si fuera ayer, la siento cerca de mí y la recuerdo con sus hijos en su casa, con su vida feliz, ella era feliz”, comentó en una ocasión a El Gordo y la Flaca.

Ana Bárbara apareció en la vida de Talina poco después de la muerte de Mariana pero la relación no empezó de la mejor manera pues en medio del poceso de duelo, salió a la luz la relación que tenía con “El Pirru”.

Al casarse con él, la cantante se convirtió en una figura materna para sus hijos Paula y José Emilio, quienes aún eran muy pequeños. Y aunque María, la mayor se fue a vivir con Talina, también encontró una guía en Ana Bárbara

Ana Bárbara Instagram

Fue hasta 2020 que la conductora aceptó el gran papel que la intérprete de Bandido adoptó con sus nietos: “Yo no he conocido una mejor madrastra, mamá de mis nietos, José Emilio y Paula. Los llevaba al dentista, al karate, al taekwondo. Estaba al pendiente de cada necesidad de mis nietos”.

En varias ocasiones ambas expresaron la admiración que sentían por la otra y se apoyaron en los momentos más oscuros, incluyendo la complicada separación de Ana Bárbara y el Pirru, la supuesta bancarrota en la que cayó Talina y los recientes problemas que enfrentaron María, Paula y José Emilio entre sí por la herencia de su madre.

La cantante siempre dijo que Talina no debería de ser arrastrada a ningún escándalo, pues era una mujer “maravillosa” que tiene una carrera excepcional y un gran corazón. Por su parte, Talina siempre le agradeció por ayudarla a recuperar a sus nietos, quienes estaban bajo la custodia del Pirru, además de que estuvo con ella cuando tuvo que ser sometida a una operación delicada por un tumor.

“No me dejaba verlos (a mis nietos). Yo iba a Cancún y me quedaba en la playa, esperando a que bajaran mis niños. Me acuerdo que me acaban de operar del cerebro y con el rayo del sol, y yo en la playa caminando recién operada… Ana Bárbara desde su casa me veía y me mandaba un refresco porque sabía que la estaba y pasando (mal). No le tengo más que cariño enorme…”.

Ana Bárbara Talina Fernández se apoyó mucho en Ana Bárbara tras la muerte de su hija (Instagram)

Tras la muerte de la conductora, Ana Bárbara dedicó una emotivas palabras con las que reafirmó la complicidad que había entre ellas.