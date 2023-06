¿No lo quiere? Ana Brenda Contreras no usa su anillo de compromiso por esta razón

Ana Brenda Contreras dejó sorprendido a más de uno cuando confirmó que está comprometida y se casará próximamente con Zacarías Melhem, después de mantener su vida amorosa bajo perfil.

Exactamente el pasado 13 de junio fue cuando la actriz dio la noticia, que despertó elogios y críticas al mismo tiempo por la discreción que la ha caracterizado en los últimos años.

Ana Brenda Contreras encontró el amor verdadero en Zacarías Melhem | (Instagram: @anabreco)

Se sabe que la pareja se conoció hace años atrás, ya que su prometido es hermano de Daniela Melhem, una de las mejores amigas de la intérprete. En 2020 lo hicieron oficial, en 2021 posaron juntos en los Latin Grammy y de ahí todo fue viento en popa hasta el altar.

El prometido de la protagonista de Por amar sin ley tiene 49 años y es dueño de una agencia de viajes. En 2018 vivió una tragedia cuando perdió a su esposa Mirta López a causa de un infarto cerebral, quedando solo con sus dos hijos en Texas, donde reside.

Ana Brenda Contreras se comprometió con Zacarías Melhem a inicios de junio en 2023 (Instagram: @anabreco)

Sin embargo, la famosa fue la encargada de volver hacer latir su corazón y tener un bonito romance al que le dijo “sí quiero” para toda la vida, aunque ha llamado la atención que no luce su anillo de compromiso en sus apariciones públicas.

¿Por qué Ana Brenda Contreras declaró que no utiliza su anillo de compromiso?

“Tengo que hacerle unos ajustes porque no me quedó del todo bien”, respondió ante los medios de comunicación que la interrogaron sobre el tema que generó debate en las redes sociales.

“Entonces dije: ‘no quiero tragedias’, mejor lo arreglamos y luego ya me lo pongo, que no se me vaya a salir”, agregó, según Univisión.

Ana Brenda Contreras (Instagram)

Con esto zanjó las especulaciones de crisis o indiferencia ante su compromiso, ratificando que “sigue sin caerle el 20″ y que tanto ella como su pareja se encuentran “con un montón de emociones”.