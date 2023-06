Ana Brenda Contreras presume viaje por España y le dicen que “se ve embarazada”: así respondió

Ana Brenda Contreras es muy reservada, pero la emoción y la ilusión que la embargan desde que se comprometió con el empresario Zacarías Melhem parecen haberla motivado a ser más abierta.

Y es que, tras compartir que había aceptado la propuesta de matrimonio de su novio, la actriz mexicana ha publicado varias imágenes de su viaje juntos por España en su cuenta en Instagram.

Ana Brenda Contreras se comprometió con Zacarías Melhem a inicios de junio | (Instagram: @anabreco)

El último grupo de instantáneas de su romántica escapada las subió el pasado 25 de junio. El post estaba compuesto de retratos de los sitios que visitaron en la madre patria.

Así como también de varias fotos de Ana Brenda posando sola con diferentes looks y en distintas locaciones, como el restaurante La Tasquita de Enfrente y la Plaza Mayor en Madrid.

Ana Brenda Contreras visitó varios sitios emblemáticos en su viaje por España | (Instagram: @anabreco)

De igual forma, se retrató en el paseo de la Concha en San Sebastián; la Plaza de España en Sevilla o El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona, por mencionar solo algunos.

“Paz a los que llegan. Salud a los que habitan. Felicidad a los que marchan (como en la vida)”, escribió junto a las postales, citando las palabras a la entrada del casco histórico de Laguardia.

La galería rápidamente se llenó de elogios hacia su belleza, su estilo al vestir y su aventura previa al altar, pero también de varios comentarios señalando que parecía estar en la dulce espera.

“Se ve embarazada. Si es así, felicidades ”, apuntó una internauta. “Hermosa embarazada”, comentó otro. Mientras, un tercero solo escribió emojis de una mujer embarazada y biberones.

La respuesta de Ana Brenda Contreras a quienes dicen que se ve “embarazada”

Ante el primer mensaje, la estrella de novelas como Corazón indomable no dudó en responder para zanjar posibles rumores. “Es panza normal. Estaba llegando de 12 horas de vuelo. IBS” , explicó.

Las siglas IBS hacen referencia al síndrome de intestino irritable, una enfermedad que la famosa de 36 años padece y sobre la que ha hablado en varias ocasiones a sus seguidores en redes sociales.

Ana Brenda Contreras respondió a usuaria que dijo que "se veía" embarazada | (Instagram: @anabreco)

Por supuesto, a pesar de que la respuesta de la presentadora fue directa, sus fans no dudaron en salir a defenderla de esas acotaciones sobre su apariencia en las fotos de sus vacaciones en España.

“Ella no está embarazada. Tiene IBS. Eso la hace parecer embarazada…”, “¿Embarazada? Más bien puede ser colitis…” y “No se muestra embarazada para nada” son algunos comentarios.

Por otro lado, en el regreso de su viaje en días recientes, Ana Brenda Contreras fue abordada por reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México y le preguntaron si ella y su prometido querían hijos.

“Hoy en día, esas cosas es muy sensible preguntárselas a una mujer porque no sabes si a lo mejor no puede o no quiere”, respondió a Despierta América. “No sé, eso lo platicaré con mi pareja”.

Cabe destacar que Melhem ya es padre de dos hijos fruto de su primer matrimonio con la fallecida Mirta López. Contreras también estuvo casada con Alejandro Amaya, pero no procrearon.